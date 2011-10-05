عملکرد استان زنجان در رابطه با مشاغل خانگی مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری ظهر چهارشنبه در ستاد حمایت از مشاغل خانگی استان با اشاره به عزم جدی دولت و نظام در راستای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی افزود: با توجه به تأکیدات استاندار زنجان در این رابطه و با اهتمام به اینکه همه مسئولان و متولیان امر در این زمینه به دنبال تحقق اهداف هستند متأسفانه عملکرد رضایت‌بخشی در زمینه مشاغل خانگی در استان صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه از تعهدات خود در زمینه اشتغال عقب‌ مانده‌ایم، ادامه داد: در این عقب‌ماندگی از زمان، صرفا مدیران مقصر نبوده و مسائل گوناگونی در این رابطه مؤثرند که سریعا باید مورد پیگیری قرار گرفته و حل و فصل شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار زنجان با تأکید بر اینکه تمام جمعیت استان به این جلسه امید بسته‌اند، افزود: اشتغال امر مقدسی است و در راستای تحقق این امر باید فراتر از وظیفه اداری خود عمل کنیم و این مسئله احتیاج به صرف انرژی بیشتری دارد.

عسگری وضعیت تحقق اشتغال در استان نسبت به سهمیه هدف‌گذاری شده را نامطلوب عنوان کرد و افزود: این امر که تاکنون با همه کارهای صورت گرفته هنوز یک پرونده در راستای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانکها ارجا داده نشده نشان‌دهنده وضعیتی نامطلوب است که باید تمهیدات جدی در این رابطه اندیشیده شود.

وی با اشاره به بیانات استاندار زنجان مبنی بر اینکه هیچ مدیرکلی در استان، وظیفه‌ای سنگین‌تر از بحث اشتغال ندارد، تصریح کرد: یکی از موارد مورد تأکید دولت به بانکها اهتمام به بحث اشتغال است.

عسگری با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) باید به صورت ویژه در زمینه ایجاد و توسعه مشاغل خانگی فعالیت کند، ادامه داد: پس از پرداخت تسهیلات به متقاضیان نیز باید خروجی کار رصد شود و نباید اجازه داد این تسهیلات به‌جز در ایجاد مشاغل خانگی، صرف موارد دیگری شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار زنجان با ابراز نارضایتی از زمان‌بندی جلسات در رابطه با اشتغال، گفت: این جلسات باید هر 15 روز یک‌بار برگزار شود و همه مسئولان مربوطه و رؤسای بانکها باید شخصا حضور داشته باشند و در صورتی می‌توانند نماینده‌ای به جای خود به جلسه معرفی کنند که عذر موجهی داشته باشند از این رو هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته شده نیست.

عسگری با یادآوری اینکه صرفا اکتفا کردن به گزارش و مکاتبه در رابطه با مسئله اشتغال دردی را دوا نخواهد کرد، ابراز کرد: باید از فرصتی که دولت در راستای ایجاد اشتغال ایجاد کرده استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه رؤسای بانکها باید برای اعتبارات جذب نشده نیز برنامه‌ریزی داشته باشند، افزود: با توجه به آمارهای اشتغال در سامانه وزارت کار، استان از برنامه عقب است و این در حالی است که تاکنون باید 50 درصد از تعهدات اشتغال استان محقق می‌شد که متأسفانه تاکنون 35 درصد محقق شده و باید در نظر داشت که این مابه‌التفاوت به دلیل خلاء در برخی تلاشها، مسائل اعتباری و سایر موارد بوده است.

عسگری با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در راستای عملکرد خود در قالب کارگروه اشتغال پاسخگو باشند، ادامه داد: با عملکرد موجود فرصتی برای وقت تلف کردن نداریم.