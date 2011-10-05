به گزارش خبرنگار مهر ، خبرنگاران زیادی از ساعت 14 امروز چهارشنبه برای پوشش خبری و مصاحبه با شرکت کنندگان در مراسم پدر حسن روحانی در مسجد نور تهران حضور داشتند.

* آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی اکبری صالحی وزیرامورخارجه، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری ، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ، حجت الاسلام گرکانی رئیس دیوان عالی کشور حضور داشتند.

* از دیگر چهره های حاضر در این مراسم حجت الاسلام سید حسن خمینی نوه امام خمینی (ره)، جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضائیه، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، علی شمخانی وزیر سابق دفاع ، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن اصلاحات، حسن قشقاوی معاون وزیرامورخارجه، آل هاشم رئیس عقیدتی سیاسی ارتش، اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، مصطفی کواکبیان نماینده مجلس و دبیر کل حزب مردم سالاری، حجت الاسلام ری شهری، محمد عطریانفر ، سید رضا اکرمی نماینده مجلس، حسن حبیبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کاظم جلالی نمایند مجلس، محمد شریعتمداری وزیر سابق بازرگانی و حجت الاسلام حجازی از مسئولان دفتر مقام معظم رهبری بودند.

* حجت الاسلام ناطق نوری رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران ، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه ، علی یونسی وزیر سابق اطلاعات و محمد رضا خاتمی نایب رئیس سابق مجلس نیز در این مراسم حضور داشتند.

* علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در هنگام خروج از مراسم ختم حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد.

* جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در حاشیه این مراسم در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا با علی لاریجانی اختلاف سلیقه دارید گفت: بنده با هیچ کدام از برادرانم اختلاف سلیقه ندارم.

* آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری قبل از ورود به مسجد نور خطاب به خبرنگاران گفت: شما امروز فقط این خبر را از بنده منعکس کنید که اینجا مراسم ختم آقای روحانی است و بنده برای عرض تسلیت خدمت رسیده‌ام.

* پس از خروج سید حسن خمینی خبرنگاران به سراغ او رفتند و در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات پرسیدند که وی حاضر به پاسخگویی نشد.

* در حاشیه این مراسم خبرنگاری به محمدرضا خاتمی گفت: آیا در طول فعالیت خود با این همه خبرنگار مواجه شده بودید؟ که وی گفت بنده هیجان زده شدم.