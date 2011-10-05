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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

تا پایان امسال/

31 هزار نفر از یزد عازم مناطق عملیاتی جنوب می شوند

31 هزار نفر از یزد عازم مناطق عملیاتی جنوب می شوند

یزد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه الغدیر استان یزد گفت: تا پایان امسال 31 هزار نفر از مردم یزد در قالب کاروانهای دانش آموزی، دانشجویی و مردم عادی عازم مناطق عملیاتی جنوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسین قدقچیان ظهر چهارشنبه در نشست خبری هماهنگی اعزام کاروانهای راهیان نور استان یزد اظهار داشت: امسال سازمان بسیج مستضعفان و آموزش و پرورش در طرحی مشترک، یک میلیون از فرهنگیان و دانش ‌آموزان را به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام می ‌کنند.

وی افزود: به دنبال اجرای این طرح در سطح کشور، 12 هزار دانش ‌آموز یزدی نیز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌ شوند.

قدقچیان با بیان اینکه مدت اقامت هر کاروان در این مناطق چهار روز خواهد بود یادآور شد: نیمی از 12 هزار سهمیه دانش آموزی و فرهنگیان مربوط به خواهران و نیمی دیگر مربوط به برادران است.

وی زمان اعزام اردوهای پسران را از 14 مهرماه اعلام کرد و افزود: این کاروانها به ترتیب تا 15 آبانماه به مناطق عملیاتی اعزام می‌ شوند و اعزام کاروان خواهران نیز از اول بهمن ‌ماه آغاز خواهد شد.

قدقچیان ادامه داد: گروه‌ های اعزامی از میان دانش ‌آموزان مقطع دبیرستان انتخاب شده ‌اند که این گروه ‌ها درس آمادگی دفاعی خود را به طور عملی در بازدید از مناطق جنگی تنگه چزابه، طلائیه، هویزه، فکه و ... می ‌گذرانند.

معاون هماهنگ‌ کننده سپاه الغدیر استان یزد تعداد پیش‌ بینی شده برای اعزام مردم عادی را نیز 16 هزار نفر اعلام کرد.

قدقچیان عنوان کرد: امسال همچنین سه هزار سهمیه دانشجویی برای یزد پیش‌ بینی شده که به طور قطع مانند سالهای گذشته تا زمان اعزام این تعداد افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 1425486

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