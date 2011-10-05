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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

نوین خواستار شد:

مناطق شهرداری با ساخت و ساز غیر مجاز قاطعانه برخورد کنند

مناطق شهرداری با ساخت و ساز غیر مجاز قاطعانه برخورد کنند

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز خواستار نظارت و برخورد قاطع مدیران شهرداری تبریز با ساخت و سازهای غیر مجاز در نقاط مختلف شهر به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در مراسم بهره برداری از پروژه های شهرداری منطقه هفت، اظهار داشت: شهرداری به عنوان مسئول مستقیم و قانونی اداره شهر و حریم آن ضمن تقویت و افزایش نظارت‌و کنترلهای لازم در این بخش، با جدیت و قاطعیت در مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز شهری خواهد ایستاد و در این راه مسامحه و اغماض نخواهد کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه در بحث برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز تعامل و هماهنگی مثبتی میان شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حاکم شده است، گفت: در سایه هماهنگی، همکاری و تعامل مثلث دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز، زمینه برای برخورد جدی با این قبیل اقدامات خارج از قانون فراهم شده و تمامی مسئولان در بحث برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز اتفاق نظر دارند.

شهردار تبریز همچنین تاکید کرد: هیچ شخص یا مجموعه ای بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی و شهرداری حق تصاحب، خرید، فروش و ساخت و ساز در حریم و داخل شهر را ندارد و شهرداری در صورت مواجهه با آن با قاطعیت و استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی خود برخورد خواهد کرد.

نوین همچنین بیان کرد: شهرداران مناطق و مدیران شهری در صورت تخلف کارمندان و پرسنل زیر مجموعه باید برخورد قاطع و قانونی با آنها داشته باشند.

کد مطلب 1425487

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