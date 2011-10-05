مناطق شهرداری با ساخت و ساز غیر مجاز قاطعانه برخورد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در مراسم بهره برداری از پروژه های شهرداری منطقه هفت، اظهار داشت: شهرداری به عنوان مسئول مستقیم و قانونی اداره شهر و حریم آن ضمن تقویت و افزایش نظارت‌و کنترلهای لازم در این بخش، با جدیت و قاطعیت در مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز شهری خواهد ایستاد و در این راه مسامحه و اغماض نخواهد کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه در بحث برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز تعامل و هماهنگی مثبتی میان شهرداری، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی حاکم شده است، گفت: در سایه هماهنگی، همکاری و تعامل مثلث دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز، زمینه برای برخورد جدی با این قبیل اقدامات خارج از قانون فراهم شده و تمامی مسئولان در بحث برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز اتفاق نظر دارند.

شهردار تبریز همچنین تاکید کرد: هیچ شخص یا مجموعه ای بدون طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی و شهرداری حق تصاحب، خرید، فروش و ساخت و ساز در حریم و داخل شهر را ندارد و شهرداری در صورت مواجهه با آن با قاطعیت و استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی خود برخورد خواهد کرد.

نوین همچنین بیان کرد: شهرداران مناطق و مدیران شهری در صورت تخلف کارمندان و پرسنل زیر مجموعه باید برخورد قاطع و قانونی با آنها داشته باشند.