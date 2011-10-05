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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

استقبال پرشور گلستانیها ار کاروان ملی رضوی

استقبال پرشور گلستانیها ار کاروان ملی رضوی

کردکوی - خبرگزاری مهر: مردم مومنی و مذهبی دیار دارالمومنین استان گلستان از کاروان رضوی و خدام حرم امام رضا (ع) استقبال پرشوری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حرکت کاروان ملی رضوی از روز چهارشنبه از مسیر مازندران به گلستان آغاز شد.

این کاروان چهارنفره که متشکل از خدام حرم علی بن موسی الرضا (ع) با ورود به استان گلستان در شهرستانهای غربی مورد استقبال پرشور مردم مذهبی منطقه قرار گرفتند.

کاروان ملی رضوی به مدت دو روز در استان گلستان حضور دارد و در چهار شهر استان به اجرای برنامه می پردازد.

علاقمندان به امام هشتم از مناطق مختلف گلستان با حضور در مراسم و محل اجرای برنامه کاروان رضوی، عشق و علاقه شان را به خاندان امامت و ولایت ابراز داشتند.

کاروان ملی رضوی روز چهارشنبه در شهرهای بندرگز و کردکوی به اجرای برنامه پرداخت و عیادت بیماران، سخنرانی، مداحی، اهدای نبات و نمک حرم رضوی از جمله برنامه های این کاروان بوده است.

حرکت کاروان ملی رضوی همزمان با دهه کرامت در 22 استان و 77 شهر کشور در حال اجراست.

کد مطلب 1425489

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