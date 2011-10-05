به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز چهارشنبه در ادامه نخستین روز از سفر خود به استان همدان در جمع مردم شهرستان بهار حضور یافت و طی سخنانی اظهار داشت: راه رسیدن به خدا و کمالات متعالی صراط مستقیم الهی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه صراط مستقیم یک راه معین با ویژگی های معلوم و رهبری مشخص است، گفت: صراط مستقیم الهی صراط بندگی خدا و خروج از بندگی غیر خداست.

وی مهمترین خطر برای انسان را سقوط در دامن شیطان دانست و افزود: مشکلات امروز جامعه بشری از ناحیه کسانی است که از راه صراط مستقیم خارج شده اند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: خدا را شکر می کنیم که امروز ملت عزیز ایران و در پیشاپیش آنها مردم شهرستان بهار در صراط مستقیم الهی در حال حرکتند.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر 31 سال قبل برای جلوگیری از تجاوز صدام و صدامیان همه خوبان از سراسر کشور بسیج شدند، گفت: اگر امروز بدخواهان عالم بخواهند نگاه چپی به ملت ایران بکنند تنها جوانان بهاری برای زدن در دهان آنها کافی هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بچه های دبستانی ما قدرت آمریکا و ابرقدرت ها را به مسخره می گیرند و برای آنها پشیزی ارزش قائل نیستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت ایران عزیزترین ملت عالم و در اوج عزت ملت های دنیا قرار دارد گفت: ملت ایران صمیمی ترین، همدلترین و با محبت ترین ملتها در دنیا هستند.

وی با اشاره به اینکه هر ملتی در صراط مستقیم حرکت کند طعم پیروزی و شکوفایی را خواهد چشید، گفت: اما اگر ملتی از صراط مستقیم خارج شود ولو همه ثروت های عالم را در اختیار داشته باشد بهره ای جز ذلت و عقب ماندگی نخواهد داشت.

احمدی نژاد در ادامه بر لزوم ساختن ایران تاکید کرد و گفت: امروز ایران نشانه هدایت است. ایران، فلش به سمت مسیر الهی است. ایران دعوت کننده ملت ها به صراط مستقیم است و ساختن ایران بالاترین عبادت و کار انقلابی است و خدمت به دین و بشریت است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص وضعیت مصوبات شهرستان بهار گفت: در سه سفر قبلی به استان همدان، 236 پروژه برای شهرستان بهار به تصویب رسیده است که تاکنون 138 مورد آن اجرا شده و 72 مورد آن نیز در مسیر اجرا است، همچنین برای 26 مورد دیگر هنوز کاری صورت نگرفته است و ما در جلسه فردا شب دولت این پروژه ها را بررسی خواهیم کرد تا موانع احتمالی بر سر راه این پروژه ها را مرتفع کنیم.

وی ریشه کنی بیکاری و ایجاد 2.5 میلیون شغل را از دیگر کارهای مهم دولت به شمار آورد و افزود: ننگ است که در این سرزمین جوانی بیکار باشد.

احمدی نژاد تصریح کرد: ایجاد 2.5 میلیون شغل هرگز و هرگز از هسته ای کردن ایران سخت تر نیست و ملت ایران می تواند.

گفتنی است رئیس جمهور قرار است تا ساعاتی دیگر در جلسه دیدار با علما و روحانیون استان همدان شرکت کند.