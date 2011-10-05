مدیرکل مسکن و شهر سازی، سرپرست راه و ترابری قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمدرضا قلندر با حکم مهندس نیکزاد به سرپرستی اداره کل راه و ترابری استان منصوب شد.



در حکم وزیر راه و شهر سازی خطاب به مهندس قلندر آمده است: پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) با توجه به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به سرپرستی اداره کل راه و ترابری استان قم منصوب می‌شود.



در ادامه حکم نیکزاد آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال بهره گیری از وصایای گرانقدر حضرت امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس جمهور محترم و با همکاری مدیران و همکاران ارجمند در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

