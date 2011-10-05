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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

با حکم نیکزاد/

مدیرکل مسکن و شهر سازی، سرپرست راه و ترابری قم شد

مدیرکل مسکن و شهر سازی، سرپرست راه و ترابری قم شد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی قم طی حکمی از سوی وزیر راه و شهر سازی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل راه و ترابری استان قم منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمدرضا قلندر با حکم مهندس نیکزاد به سرپرستی اداره کل راه و ترابری استان منصوب شد.

در حکم وزیر راه و شهر سازی خطاب به مهندس قلندر آمده است: پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) با توجه به تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به سرپرستی اداره کل راه و ترابری استان قم منصوب می‌شود.

در ادامه حکم نیکزاد آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال بهره گیری از وصایای گرانقدر حضرت امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس جمهور محترم و با همکاری مدیران و همکاران ارجمند در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.  
 

کد مطلب 1425495

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