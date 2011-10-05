دانشگاه ملایر در مقایسه با دانشگاههای تازه تاسیس رشد مناسبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری بعداز ظهر چهارشنبه در نشست با هیئت رئیسه و مدیران ارشد دانشگاه ملایر اظهارداشت: دانشگاه ملایر از لحاظ انسجام و برنامه های مدیریتی پیشرفت مناسبی داشته است.

عامری اظهار داشت: در حال حاضر زیرساختهای لازم برای رشد کیفی دانشگاه ملایر آماده شده است.

وی به اهمیت سفرهای استانی و نقش برجسته آن در توسعه و پیشرفت استانها در ابعاد مختلف اشاره کرد و با تاکید بر توسعه و پیشرفت همه جانبه آموزش عالی در سالهای پس از انقلاب، گفت: رسالت اصلی دانشگاه تربیت انسانهاست و باید همواره این رسالت اساسی را در تمام برنامه ها مدنظر قرار داد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری به اهمیت جایگاه اعضای هیئت علمی در تحقق رسالت واقعی دانشگاه اشاره و تاکید کرد: استادان باید از لحاظ ارزشی و علمی در سطح مناسبی باشند و در مسیر پرورش دانشجویان و نسل جوان موفق شوند.

کارشناس طرحهای عمرانی وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری نیز گفت: در مجموعه دانشگاه ملایر اثرات یک مدیریت صحیح و مناسب مشاهده می شود.

غلامحسین فتح العلومی افزود: دانشگاه ملایر در مقایسه با عموم دانشگاهها در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

فتح العلومی با اشاره به حجم فراوان کار و تلاش صورت گرفته در دانشگاه طی سالهای اخیر، عنوان کرد: این دانشگاه باید الگوی مناسبی برای سایر دانشگاههای کشور باشد.

وی از رئیس دانشگاه ملایر خواست زمینه انتقال تجارب موفق صورت گرفته در دانشگاه ملایر را به سایر دانشگاهها فراهم کند.

معاون آموزشی دانشگاه ملایر نیز به ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه از لحاظ کمی و کیفی اشاره کرد و گفت: دانشگاه ملایر تا سال 1385 تنها هفت رشته شامل چهار رشته کاردانی و سه رشته کارشناسی داشت که با تلاشهای صورت گرقته تعداد رشته های این مجموعه در سال جاری به 40 رشته شامل 11 رشته در مقطع کارشناسی ارشد ‌رسیده است.

داریوش سوری بر ضرورت تاسیس رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تاکید کرد.