"رباط ده‌ محمد" طبس احیا می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ذات الله نیکزاد اظهار داشت: طرح احیا و مرمت رباط ده محمد طبس با اعتبار معادل 50 میلیون ریال اجرا می شود.
وی افزود: این عملیات شامل تعریف مفاهیم پایه و مبانی نظری، ارائه مستندات تصویری، فنی و تاریخی بنا، ویژگیهای جغرافیایی منطقه در حال حاضر، مطالعات رفع خطر و طرح رفع خطر، مطالعات وضع موجود معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی بنا و تهیه نقشههای تکمیلی بناست.
نیکزاد عنوان کرد: آسیب شناسی بنا، مطالعه فضاها، عملکرد آنها و سلسله مراتب به لحاظ دسترسی، سرمایش و گرمایش، تهیه نقشه های مرمت دیوارها، ستونها، پشت بام و ...، مرمت تاسیساتی، طراحی عناصر مکانیکی پویا برای بنا، ارائه طرح جامع مرمت و احیا و طراحی تاسیسات آب و فاضلاب و الکتریکی ابنیه و محوطه از دیگر اقدامات انجام شده برای طرح مرمت و احیای این بناست.
وی اظهار داشت: این رباط یکی از بناهای به جامانده از دوره قاجار است که در محله ده محمد بخش دستگردان شهرستان طبس واقع شده است.
نیکزاد یادآور شد: رباط ده محمد مربع شکل است که با خشت و سنگ ایجاد شده و نمای بیرونی آن از سنگ و فضاهای داخلی آن نیز از خشت است.
وی یادآور شد: این رباط دارای بخش هایی نظیر سرب افکن در قسمت سردرب، اصطبل، اتاق هایی برای استراحت و مخزن آب است.
نیکزاد بیان کرد: بر اساس اطلاعات درج شده در پرونده ثبتی، این بنا با شماره 2381 در مردادماه سال 78 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
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