350 نفر برای سرشماری نفوس و مسکن آق قلا ثبت نام کردند

احمدرضا رکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد150 نفر مرد و بقیه زن بوده اند.

وی اظهار داشت: لیست پذیرفته شدگان مرحله اول تا روز جمعه 15 مهرماه سال جاری اعلام خواهد شد.

معاون اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن آق قلا عنوان کرد: مصاحبه مرحله اول 350 نفر دواطلب زن و مرد که جهت همکاری با طرح آمار گیری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند به پایان رسیده و از بین داوطلبان 130 نفر برای گذراندن دوره آموزشی دعوت خواهند شد.



رکاوندی اضافه کرد: کلاسهای آموزشی قبول شدگان مرحله اول در شهرستان آق قلا از روز شنبه 16 مهرماه به مدت 12 روز برگزار خواهد شد و پس از برگزاری آزمون پنج نفر از بین دواطلبان آمارگیر حذف خواهند شد.



وی ملاکهای قبولی در مصاحبه را سابقه آماری، مدرک تحصیلی مرتبط، قدرت بیان و آشنایی با منطقه عنوان کرد.



شهرستان آق قلا در 15 کیلومتری گرگان واقع شده است.