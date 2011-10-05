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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

رکاوندی:

350 نفر برای سرشماری نفوس و مسکن آق قلا ثبت نام کردند

350 نفر برای سرشماری نفوس و مسکن آق قلا ثبت نام کردند

آق قلا - خبرگزاری مهر: معاون اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن آق قلا گفت: 350 نفر برای همکاری در طرح آمارگیری سرشماری نفوس و مسکن شهرستان ثبت نام کردند.

احمدرضا رکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد150 نفر مرد و بقیه زن بوده اند.

وی اظهار داشت: لیست پذیرفته شدگان مرحله اول  تا روز جمعه 15 مهرماه سال جاری اعلام خواهد شد.

معاون اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن آق قلا عنوان کرد: مصاحبه مرحله اول 350 نفر دواطلب زن و مرد که جهت همکاری با  طرح آمار گیری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی ثبت نام کرده اند به پایان رسیده و از بین داوطلبان 130 نفر برای گذراندن دوره آموزشی دعوت خواهند شد.

رکاوندی اضافه کرد: کلاسهای آموزشی قبول شدگان مرحله اول در شهرستان آق قلا از روز شنبه 16 مهرماه به مدت 12 روز برگزار خواهد شد و پس از برگزاری آزمون پنج نفر از بین دواطلبان آمارگیر حذف خواهند شد.

وی ملاکهای قبولی در مصاحبه را  سابقه آماری، مدرک تحصیلی مرتبط، قدرت بیان و آشنایی با منطقه عنوان کرد.
 
شهرستان آق قلا در 15 کیلومتری گرگان واقع شده است.
کد مطلب 1425500

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