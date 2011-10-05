به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور قبل از ظهر چهارشنبه همزمان با نخستین روز هفته نیروی انتظامی در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی استان، ضمن تقدیر از خدمات این نیرو در تأمین نظم و امنیت استان گفت: عملکرد پلیس باید برای مردم آرامش و اطمینان و برای مجرمان و خاطیان ترس و وحشت را در پی داشته باشد.
وی فعالیت نیروی انتظامی را بسیار مهم و در عین حال دشوار عنوان کرد و گفت: امنیت یکی از اهداف نظام دینی و از مهمترین اولویتهای حکومت مهدوی است.
نیل به تراز امنیت حکومت مهدوی، هدف نظام اسلامی است
استاندار قم با بیان اینکه هدف نظام اسلامی رسیدن به تراز امنیت حکومت مهدوی است، افزود: نیروی انتظامی در تامین این امنیت به عنوان بستری مهم برای آرامش و نعمتی ارزشمند نقش کلیدی را ایفا میکند.
وی اظهار داشت: فعالیت در نیروی انتظامی نیازمند آمادگیهای جسمی، فکری و روحی و معنوی است و این دشواری این شغل را افزون میکند.
حجتالاسلام موسیپور، تقوا را پاسدار پاسبانان نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: هدف حکومت الهی برپایی عدل و قسط است و بدون توجه به تامین امنیت نمیتوان عدالت را در جامعه برپا کرد.
ضرورت تقویت بنیه معنوی نیروهای انتظامی
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت برنامههای عقیدتی، سیاسی و معنوی نیروهای انتظامی، گفت: تقویت بنیه معنوی در مجموعه نیروی انتظامی باید جزو اولویتهای اصلی باشد.
استاندار قم با اشاره به برنامهها و تلاش دشمنان برای خدشهدار کردن نظم، امنیت و آرامش جامعه اسلامی، تصریح کرد: آمادگی و به روز بودن نیروهای انتظامی برای جلوگیری از تحقق اهداف دشمنان در ضربه زدن به نظام اسلامی بسیار مهم بوده و این مجموعه باید به جدیدترین تجهیزات و آموزشهای روز مجهز شود.
وی خواستار افزایش تعامل نیروی انتظامی با مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی شد و با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت تمام اقشار جامعه در تامین نظم و امنیت، ابراز داشت: موفقیت نیروی انتظامی در گرو پیوند با مردم و استفاده از توان تمام اقشار جامعه است.
ضرورت تبدیل قم به شهری امن و پاک متناسب با جایگاه آن
موسیپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه والای قم به عنوان عش آل محمد و مرکز جهان تشیع، ضرورت تغییر فضای عمومی قم متناسب با جایگاه ارزشمند آن شد و افزود: قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی، مرکز فقاهت و جایگاه علما و مراجع عظام تقلید باید فضایی متفاوت و مملو از معنویت، اخلاق و نمادهای ارزشمند اسلامی داشته باشد و نقش نیروی انتظامی در شکلگیری این فضای عمومی بسیار مهم و تأثیرگذار میباشد.
استاندار قم با تأکید بر اینکه با برنامهریزی مدون، قم میتواند به شهری امن و پاک تبدیل شود، تصریح کرد: قم باید به الگو و نمونه شهر امن و پاک تبدیل شود و تمام دستگاههای استان خصوصا نیروی انتظامی اهتمام ویژهای به برنامهریزی مناسب برای چگونگی نیل به این هدف مهم داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم، امنیت را یکی از اهداف نظام دینی و از مهمترین اولویتهای حکومت مهدوی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور قبل از ظهر چهارشنبه همزمان با نخستین روز هفته نیروی انتظامی در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی استان، ضمن تقدیر از خدمات این نیرو در تأمین نظم و امنیت استان گفت: عملکرد پلیس باید برای مردم آرامش و اطمینان و برای مجرمان و خاطیان ترس و وحشت را در پی داشته باشد.
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