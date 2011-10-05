دستگاههای برتر جشنواره شهید رجایی در استان قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای اداری استان دستگاههای برتر استان در ارزیابی عملکرد سال 89 معرفی شدند و مدیران این دستگاهها لوح تقدیر را از استاندار دریافت کردند.

محمد کریم حسینی مدیرکل منابع انسانس استانداری قزوین در این جلسه که با حضور عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، احمد عجم استاندار، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد گفت: مبنای قانونی درارزیابی سال 89 دستگاههای اجرایی فصل 11 قانون خدمات کشوری است که در چهار گروه ارزیابی صورت گرفت که 12 دستگاه در بخش عمومی، 15 دستگاه در آموزش اجتماعی، 15 دستگاه در امور زیربنایی و 12 دستگاه در بخش اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: 80 درصد مدیران نتایج ارزیابی دستگاه خود را پذیرفتند و به اعتراضات سایر مدیران رسیدگی و برخی موارد اصلاح و اعلام شد.

این مسئول تصریح کرد: در سال گذشته 48 دستگاه و امسال 54 دستگاه ارزیابی شد که شش دستگاه امسال به ارزیابی ها افزوده شد که دخانیات، دادگستری، نهضت سواد آموزی و پست بانک مشارکت خوبی داشتند.

حسینی بیان کرد: میانگین امتیازات امسال کمتر از سال قبل بود و در مجموع 12 دستگاه رتبه عالی، 32 دستگاه رتبه خوب، هشت دستگاه رتبه متوسط و دو دستگاه هم ضعیف ارزیابی شدند.

وی با اعلام دستگاههای برتر اجرایی استان یادآورشد: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با کسب 962.85 امتیاز مقام اول دستگاههای اجرایی استان را کسب کرد، شرکت آب منطقه ای قزوین با 959.3 امتیاز در مکان دوم جای گرفت و استانداری هم با کسب 950.5 امتیاز در رده سوم جای گرفت.

مدیرکل منابع انسانی استانداری قزوین شاخص های ارزیابی را استقرار دولت الکترونیک، ساماندهی نیروها، اصلاح فرآیندها، توانمند سازی، تقویت مدیریت، خدمات رسانی به مردم دانست و بیان کرد: امسال در شاخص های اختصاص 20 دستگاه اجرایی امتیاز گرفتند.