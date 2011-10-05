  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

مصرف زیاد نمک موجب پیشرفت بیماری قلبی در سالمندان می شود

مصرف زیاد نمک موجب پیشرفت بیماری قلبی در سالمندان می شود

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: مصرف بیش از حد نمک برای سالمندان بسیار مضر است و موجب پیشرفت بیماریهای قلب و عروقی آنها می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید ضیاء مظهری اظهار داشت:‌ حس حرارت بدن، حرکات دودی روده‌ها، ترشح غدد درون ریز و تنفس نیازمند یک انرژی پایه‌ای است که اگر در اختیار بدن قرار نگیرد برای تامین این انرژی بافت‌های بدن شروع به سوزاندن می‌کند.

وی افزود: اگر سالمندان فعالیتهای بدنی مناسبی نداشته باشند، روز به روز چاق‌تر می‌شوند به دلیل اینکه با افزایش سن، بدن به انرژی کمتری نیاز دارد و سالمندان به انرژی کمتری برای فعالیت‌های روزمره خود نیاز دارند.

این متخصص تغذیه یادآور شد: سالمندانی که چاق هستند باید سعی کنند که غذای خود را در وعده‌های بیشتر و با حجم کمتری مصرف کنند اگر بیش از نیاز بدنشان انرژی مصرف کنند روز به روز چاق‌تر می‌شوند که این چاقی برایشان خطر آفرین است.

مظهری خاطر نشان کرد: ممکن است سالمندان طعم غذا را متوجه نشوند و اشتهایی برای مصرف غذا  نداشته باشند که برای افزایش اشتها و بهبود طعم غذا، نمک بیشتری مصرف می‌کنند اما استفاده زیاد از نمک می‌تواند برای آنها مشکلاتی را ایجاد کند و سالمندانی که فشار خون ندارند را نیز مبتلا به فشار خون بالا کند.
 
عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: در رژیم غذایی سالمندان باید حساس تر باشیم و نیازهای بدن سالمندان به پروتئین را تامین کنیم.
کد مطلب 1425508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها