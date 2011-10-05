مصرف زیاد نمک موجب پیشرفت بیماری قلبی در سالمندان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید ضیاء مظهری اظهار داشت:‌ حس حرارت بدن، حرکات دودی روده‌ها، ترشح غدد درون ریز و تنفس نیازمند یک انرژی پایه‌ای است که اگر در اختیار بدن قرار نگیرد برای تامین این انرژی بافت‌های بدن شروع به سوزاندن می‌کند.

وی افزود: اگر سالمندان فعالیتهای بدنی مناسبی نداشته باشند، روز به روز چاق‌تر می‌شوند به دلیل اینکه با افزایش سن، بدن به انرژی کمتری نیاز دارد و سالمندان به انرژی کمتری برای فعالیت‌های روزمره خود نیاز دارند.

این متخصص تغذیه یادآور شد: سالمندانی که چاق هستند باید سعی کنند که غذای خود را در وعده‌های بیشتر و با حجم کمتری مصرف کنند اگر بیش از نیاز بدنشان انرژی مصرف کنند روز به روز چاق‌تر می‌شوند که این چاقی برایشان خطر آفرین است.

مظهری خاطر نشان کرد: ممکن است سالمندان طعم غذا را متوجه نشوند و اشتهایی برای مصرف غذا نداشته باشند که برای افزایش اشتها و بهبود طعم غذا، نمک بیشتری مصرف می‌کنند اما استفاده زیاد از نمک می‌تواند برای آنها مشکلاتی را ایجاد کند و سالمندانی که فشار خون ندارند را نیز مبتلا به فشار خون بالا کند.

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: در رژیم غذایی سالمندان باید حساس تر باشیم و نیازهای بدن سالمندان به پروتئین را تامین کنیم.