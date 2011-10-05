مصرف زیاد نمک موجب پیشرفت بیماری قلبی در سالمندان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید ضیاء مظهری اظهار داشت: حس حرارت بدن، حرکات دودی رودهها، ترشح غدد درون ریز و تنفس نیازمند یک انرژی پایهای است که اگر در اختیار بدن قرار نگیرد برای تامین این انرژی بافتهای بدن شروع به سوزاندن میکند.
وی افزود: اگر سالمندان فعالیتهای بدنی مناسبی نداشته باشند، روز به روز چاقتر میشوند به دلیل اینکه با افزایش سن، بدن به انرژی کمتری نیاز دارد و سالمندان به انرژی کمتری برای فعالیتهای روزمره خود نیاز دارند.
این متخصص تغذیه یادآور شد: سالمندانی که چاق هستند باید سعی کنند که غذای خود را در وعدههای بیشتر و با حجم کمتری مصرف کنند اگر بیش از نیاز بدنشان انرژی مصرف کنند روز به روز چاقتر میشوند که این چاقی برایشان خطر آفرین است.
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