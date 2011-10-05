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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

جلسه شورای هیئتهای مذهبی لرستان برگزار شد

جلسه شورای هیئتهای مذهبی لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: چهارمین جلسه شورای هیئتهای مذهبی لرستان در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در این جلسه ضمن تبریک دهه کرامت، اظهار داشت: با توجه به نزدیکی ایام محرم ضروری است با برنامه ریزی صحیح در مکانهای مناسب بتوانیم از فضای تبلیغی به وجود آمده نهایت استفاده را ببریم.

حجت الاسلام علی خادمی ضمن ضروری دانستن استفاده از فضای مسجد برای تعلم و تربیت و برگزاری مناسبتهای مذهبی، برنامه ریزی مناسب، ساماندهی و هدایت هیئتهای مذهبی، برگزاری گردهمایی توجیهی مسئولان هیئتهای مذهبی را مورد تأکید قرار داد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در پایان سخنان خود پیرامون آسیبهای عزاداری ودسته روی هیئتهای مذهبی مطالبی را عنوان کرد.

کد مطلب 1425513

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