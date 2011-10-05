انتقال فرهنگ جهادی به دانشجویان عمل به رهنمود رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یادگاری عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری، انتقال فرهنگ جهادی به دانشجویان، یکی از وظایف مهم جهاد دانشگاهی است که به این امر مهم بایستی توجه ویژه شود.



یادگاری افزود: شناسایی ظرفیت های بالقوه استانها نیز در دستورکار جهاد دانشگاهی قرار دارد و امسال با جدیت پیگیری می شود.

وی در ادامه با تقدیر از همراهی استانداری قزوین با جهاد دانشگاهی تصریح کرد: واحد جهاد دانشگاهی قزوین باید در زمینه های علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی به عنوان بازوی فعال با مرکز ارتباط مستمر و موثری داشته باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور سپس به توانمندیهای استان قزوین اشاره کرد و افزود: در زمینه گیاهان دارویی، هنر، میراث فرهنگی، شهر سازی اسلامی در استان قزوین می توان به موفقیت های خوبی دست یافت.

وی بیان کرد: با عنایت به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی بایستی با برنامه ریزی منسجم، تعامل با دستگاههای اجرایی دانشگاهها و حوزه های علمی را تقویت کند.

امیر دیزانی، رئیس جدید جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین نیز در این جلسه طی سخنانی افتتاح مراکز تحقیقات سلولهای بنیادی، مرکز فوق تخصصی ناباروری و راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی خوشنویسی را از جمله برنامه های امسال جهاد دانشگاهی در استان قزوین اعلام کرد.