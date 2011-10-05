  1. استانها
  2. قزوین
۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

محمد حسین یادگاری:

انتقال فرهنگ جهادی به دانشجویان عمل به رهنمود رهبری است

انتقال فرهنگ جهادی به دانشجویان عمل به رهنمود رهبری است

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی کشور گفت: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری باید فرهنگ جهادی را به دانشجویان منتقل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یادگاری عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری، انتقال فرهنگ جهادی به دانشجویان، یکی از وظایف مهم جهاد دانشگاهی است که به این امر مهم بایستی توجه ویژه شود.
 
یادگاری افزود: شناسایی ظرفیت های بالقوه استانها نیز در دستورکار جهاد دانشگاهی قرار دارد و امسال با جدیت پیگیری می شود.
 
وی در ادامه با تقدیر از همراهی استانداری قزوین با جهاد دانشگاهی تصریح کرد: واحد جهاد دانشگاهی قزوین باید در زمینه های علوم پایه،  علوم انسانی، کشاورزی به عنوان بازوی فعال با مرکز ارتباط مستمر و موثری داشته باشد.
 
رئیس جهاد دانشگاهی کشور سپس به توانمندیهای استان قزوین اشاره کرد و افزود: در زمینه گیاهان دارویی، هنر، میراث فرهنگی، شهر سازی  اسلامی در استان قزوین می توان به موفقیت های خوبی دست یافت.
 
وی بیان کرد: با عنایت به  تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی بایستی با برنامه ریزی منسجم، تعامل با دستگاههای اجرایی دانشگاهها و حوزه های علمی را تقویت کند.
 
امیر دیزانی، رئیس جدید  جهاد دانشگاهی واحد استان قزوین نیز در این جلسه طی سخنانی افتتاح مراکز تحقیقات سلولهای بنیادی، مرکز فوق تخصصی ناباروری و راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی خوشنویسی را از جمله برنامه های امسال جهاد دانشگاهی در استان قزوین اعلام کرد.
کد مطلب 1425514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها