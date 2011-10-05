اتحادیه اروپا باید مدرنیزه شود/ قاره سبز بر سر دو راهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "راینیشن پست" اظهار داشت: باید بحث هایی درباره طراحی یک اروپای جدید شروع شود، چرا که این اتحادیه بر سر یک دو راهی قرار گرفته است، یا باید ما اروپای وسیع تر را انتخاب کنیم و یا در مسیر ملی گرایی قدم بگذاریم. موضع من واضح است من از اروپای وسیعتر حمایت می کنم.

این مقام آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: برای من به عنوان وزیر امور خارجه یک کشور اروپایی آینده اتحادیه اروپا یک مسئله اساسی است. ما خطاهایی انجام داده ایم که در آینده باید از آنها اجتناب کنیم که از راه تغییر قراردادهای اروپایی این امر امکانپذیر است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه قراردادهای اروپایی باید با چالش های دنیای امروز هماهنگ باشد اظهار داشت: ما باید یک سری قواعد کاری جدید را برای داشتن یک اتحادیه پایدارو هماهنگ مالی در دستور کار خود قرار دهیم. به عنوان مثال باید بپذیریم که در آینده می توانیم درباره بودجه های ملی در سطح اروپایی تصمیم گیری کنیم.

"وستروله" در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ما خیلی زمان نداریم. جهان در مسیر تحول و دگرگونی است و مراکز قدرت جدید در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا در حال تشکیل شدن است. اگر اروپا می خواهد از این بحران به عنوان یک شانس استفاده کند باید خانه اروپایی را سریعا مدرنیزه کند.