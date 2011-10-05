اولین دفتر خدمات الکترونیک حمل و نقل لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان، معاون فرمانداری بروجرد، دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان استانداری و نمایندگان سایر دستگاههای اجرایی شهرستان بروجرد، اولین دفتر پیشخوان خدمات دولت، ارائه دهنده خدمات الکترونیکی اداره کل حمل و نقل و پایانه ها شروع به کار کرد.

نصرت الله حیدری مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان در این مراسم اظهار داشت: همزمان با افتتاح این دفتر، تمامی امور مربوط به صدور، تمدید و تجدید کارت هوشمند ناوگان و رانندگان شهرستان بروجرد به همراه صدور، تمدید و تجدید کارت شناسایی رانندگان حمل و نقل روستایی این شهرستان و بخشها و روستاهای تابعه در این دفتر انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه به مرکز استان و اداره کل حمل و نقل نخواهد بود.