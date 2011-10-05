طرح پیشگیری از تنبلی چشم در مهریز اجرا می شود

محمد ابهت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح مذکور از اول آبان ماه در مهدهای کودک سطح شهرستان مهریز اجرا می شود.

وی افزود: با آغاز اجرای این طرح خانواده ها می توانند با مراجعه به مهدهای کودک، آمادگیها، مراکز بهداشت شهری و خانه های بهداشت روستایی زیر پوشش این طرح قرار بگیرند.

رئیس اداره بهزیستی مهریز عنوان کرد: سال گذشته آمار خوبی برای اجرای طرح تنبلی چشم در شهرستان مهریز داشتیم به نحوی که 95 درصد کودکان شهرستان در این طرح شرکت کردند.

وی بیان داشت: پنج مهدکودک خصوصی در سطح شهر و 11 مهد کودک در سطح روستاهای مهریز فعالیت دارند که امسال 25 درصد کودکان شهرستان یعنی 500 نفر از مهدکودکها استقبال کردند.