67 شکارچی متخلف در سفیدکوه دستگیر شدند/ شکار دو راس بز کوهی

کیومرث دریکوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تابستان گذشته 67 مورد متخلف زیست محیطی توسط یگان حفاظت سفید کوه شمالی خرم آباد دستگیر و برای پیگیری تحویل مراجع قضایی داده شدند.

وی با اشاره به کشف و ضبط سه اسلحه غیر مجاز از این شکارچیان، عنوان کرد: همچنین از این شکارچیان بیش از 11 اسلحه مجاز کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به مرگ برخی گونه ها در جریان تخلفات زیست محیطی این افراد، یادآور شد: از شکارچیان یاد شده لاشه دو بز کوهی، یک گراز و تعداد زیادی پرنده وحشی کشف و ضبط شد.

دریکوند همچنین به تخلفات این شکارچیان در ماهیگیری غیرمجاز اشاره کرد و بیان داشت: هفت رشته تور ماهی گیری از این شکارچیان کشف شده است.

وی به جرایم در نظر گرفته شده برای این افراد اشاره کرد و یادآور شد: 10 مورد واریز جریمه زیست محیطی، هشت مورد اخذ تعهد و 24 مورد معرفی به دادگاه از سوی محیط زیست در مورد این متخلفان اعمال شده است.

بنابر این گزارش منطقه حفاظت شده سفیدکوه در استان لرستان بین 48.18 تا 47.43 عرض طول شرقی و 33.49 تا 33.29 عرض شرقی واقع شده است.

مساحت این منطقه حفاظت شده بالغ بر 71 هزار و 477 هکتار است. پوشش گیاهی منطقه سفیدکوه شامل بلوط، ارژن، کیکم، ‌انجیر وحشی، زالزالک، ‌آلبالوی وحشی، گلابی وحشی، بنه، گون، چوبک و آویشن است.

این منطقه یکی از زیستگاههای مهم گونه های منحصر به فرد حیوانی در لرستان محسوب می شود. در این منطقه پستاندارانی مانند کل و بز، قوچ و میش، خرس قهوه ای، پلنگ، گراز و گرگ زندگی می کنند.