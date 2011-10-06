به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پارسا در نشست تخصصی تبلیغ که با محوریت "شبکه های اجتماعی و تأثیر گذاری آن در تبلیغ" در سالن اجتماعات علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد با بیان اینکه تبیان به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی موجود در کشور تا کنون توانسته است150 هزار کاربر را به عضویت خود در بیاورد تصریح کرد: محیط "تبیان" به عنوان یک شبکه اجتماعی کاملا دینی و مذهبی با حفظ اطلاعات شخصی افراد توانسته است جایگاه خوبی را در بین مردم و جوانان باز کند.



وی افزود: شبکه هایی که در داخل به صورت فعال در فضای وب وجود دارد، نیاز شدیدی به فعالیت روحانیون و مبلغان دینی دارد و مراکزی همچون دفتر تبلیغات اسلامی باید با ایجاد گروه های مذهبی و کاملا دینی در شبکه های اجتماعی به سوالات، شبهات و نیازهای مردم و جوانان پاسخ دهند.



عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: شبکه هایی که در داخل ایجاد و راه اندازی می شوند باید حریم خصوصی افراد را حفظ کرده و با سوء استفاده های احتمالی به صورت جدی برخورد کنند.



وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی ساختاری است که در آن رفتار و اعمال افراد با رویکرد قرار گرفتن در پایگاه مجازی و شناساندن هویت اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: هویت افراد از طریق شبکه های اجتماعی شناخته می‌شود.



پارسا با معرفی شبکه‌های اجتماعی موجود در فضای مجازی گفت: شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از ابزار های مهم و تأثیرگذار در افکار و اندیشه و تعیین خط فکری برای مخاطبان در سراسر جهان به شمار می آیند که در این میان به طور خاص می‌توان به فیس بوک اشاره داشت که بیش از 700 میلیون عضو را به خود اختصاص داده است و با فضایی کاملا رایگان که در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد توانسته است بسیاری از سیاستمداران غربی و عرب منطقه از جمله حاکم دوبی را به سوی خود جذب کند.



وی با اشاره به فعالیت 250 شبکه اجتماعی در فضای مجازی تصریح کرد: از این تعداد بیش از 30 شبکه به صورت فعال با میانگین اعضای 10 تا 700 میلیون عضو را به خود اختصاص داده‌اند.



این پژوهشگر با بیان این که فیس بوک با جذب ماهانه یک میلیون عضو اطلاعات اعضای خود را در منتشر کرده و در اختیار موتورهای جستجوگر قرار می‌دهد، گفت: از اینگونه شبکه های اجتماعی توسط غرب استفاده می‌شود تا ما اطلاعات خودمان را به صورت رایگان در اختیار آن‌ها قرار دهیم و از این طریق آن ها به راحتی هویت ما را شناسایی و بررسی و تحلیل کنند.



وی با بیان اینکه فیس بوک یک شبکه اجتماعی تحت کنترل سیا و سازمان‌های اسرائیلی است، اظهار داشت: کمک فیس بوک به انقلاب‌های منطقه را هم نمی‌توان کتمان کرد و باید اذعان داشت که جوانان انقلابی مصر و تونس در سرنگونی دیکتاتورهای وابسته به غرب از امکانات فیس بوک در راستای آگاهی بخشی به دیگر جوانان و انقلابیون، نهایت استفاده را برده‌اند.



پارسا در پایان با تأکید مجدد بر ضرورت راه اندازی شبکه‌های اجتماعی توسط مراکزی همچون دفتر تبلیغات اسلامی، افزود: با این اقدام نیازی به حضور مبلغ در نقاط مختلف کشور وجود ندارد و از این طریق می‌توان به تبلیغ دین اقدام کرد همانطور که کاتولیک‌ها با استفاده از شبکه‌های مجازی توانسته است رشد چهار درصدی را نسبت به گرایش به این مذهب تجربه کنند.

