ایران حریف قدرتمندی برای مدعیان بسکتبال نوجوانان آسیا است

سیدعباس آقاکوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه زمان اندکی تا آغاز مسابقات بسکتبال رده سنی نوجوانان قهرمانی آسیا باقی مانده است، اظهار داشت: با تیم های مطرحی همگروه شده ایم ولی برای رویارویی با آنها آمادگی کاملی داریم.



وی با اشاره به میزبان پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا، بیان داشت: دومین دوره پیکارهای بسکتبال قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان با شرکت تیم های برتر قاره کهن در این رده سنی به میزبانی کشور ویتنام برگزار خواهد شد.



سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان افزود: با انجام قرعه کشی پیکارهای این دوره بسکتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا، تیم ملی نوجوانان بسکتبال کشورمان حریفان خود را شناخت تا با آگاهی خوبی در این رقابت ها حضور یابیم.



وی یاد آور شد: تیم ملی بسکتبال رده سنی نوجوانان کشورمان در دومین دوره پیکارهای بسکتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان آسیا در گروه سوم مسابقات با تیم های ملی بسکتبال نوجوانان قطر، عربستان و ژاپن همگروه شده است.



آقاکوچکی افزود: این در حالی است که دومین دوره رقابت‌های بسکتبال رده سنی نوجوانان زیر 16 سال آسیا از بیست و ششم مهر ماه تا ششم آبان ماه در شهر نچه کشور ویتنام برگزار خواهد شد که گروه‌بندی مرحله مقدماتی این مسابقات نیز صورت گرفته است.



وی بیان داشت: تیم های شرکت کننده در دومین دوره پیکارهای بسکتبال رده سنی نوجوانان قهرمانی آُسیا، در مرحله مقدماتی در چهار گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند و رقابت تیم های شرکت کننده به شکل دوره ای برگزار می شود.



سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان عنوان کرد: بعد از انجام بازی های مرحله گروهی، از هر گروه دو تیم موفق به کسب جواز صعود به مرحله دوم را به دست خواهند آورد تا این مسابقات در مراحل بعدی تیم های برتر خود را بشناسد.



وی ابراز داشت: در گروه نخست پیکارهای دومین دوره بسکتبال رده سنی نوجوانان آسیا، تیم های ملی بسکتبال نوجوانان چین، هند، مالزی و چین تایپه حضور دارند و در گروه دوم این مرحله نیز تیم های بسکتبال رده سنی نوجوانان کره جنوبی، عراق، ازبکستان و لبنان پیکار خواهند کرد.



آقاکوچکی افزود: در گروه سوم مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات نیز تیم های بسکتبال نوجوانان ایران، قطر، عربستان و ژاپن به رقابت می پردازند، ضمن اینکه تیم های فیلیپین، اندونزی و ویتنام در گروه سوم حضور دارند.



وی با اشاره به آمادگی ملی پوشان بسکتبال کشورمان برای حضور در این رقابت ها، تصریح کرد: با توجه به زمان مناسبی که برای برگزاری تمرینات آماده ساز تیم داشتیم و اردوهایی که تیم ملی به خصوص در آلمان برگزار کرد، نفرات ملی پوش به سطح بسیار خوبی از نظر آمادگی رسیده اند.

