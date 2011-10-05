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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

منابع آگاه سیاسی فاش کردند:

جزئیات جلسه محرمانه در سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد

جزئیات جلسه محرمانه در سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد

منابع آگاه سیاسی در منطقه سبز بغداد از برگزاری جلسه سری با حضور انگلیسی ها و آمریکایی و مقامات سابق عراقی درباره موضوع تمدید حضور نظامی واشنگتن در عراق پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، منابع آگاه سیاسی از نشست مخفیانه در سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد با هدف بررسی راههای مقابله با مخالفت احتمالی عراقی ها با تمدید حضور نظامی آمریکا در این کشور خبر دادند.

منابع مذکور بیان کردند: این نشست یکشنبه گذشته با حضور مسئولان سفارت انگلیس، نمایندگان دفتر امنیتی در سازمان ملل، شخصیتهای عراقی مانند "محمد الشهوانی" رئیس اطلاعات سابق عراق و تنی چند برگزار شده است.

به گفته این منابع در این نشست سه محور بررسی شده که مهمترین آن موضع نوری مالکی نخست وزیر عراق درباره تمدید حضور نظامیان آمریکایی بوده که حدود سه ساعت به این موضوع اختصاص داده اند و راهکارهای احتمالی در صورت مخالفت مالکی بررسی شده است.

شرکت کنندگان در جلسه با اشاره به موافقت کردها و فهرست العراقیه با ادامه حضور نظامی آمریکا نسبت به موافقت مالکی ابراز بدبینی کرده بودند.

منابع فوق بیان کردند: در این نشست همچنین طرح های جایگزین در صورت مخالفت مالکی و نیز موضع کویت و ترکیه در قبال تمدید حضور نظامی آمریکا بررسی شد.

کد مطلب 1425530

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