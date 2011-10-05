مسئولان از روند قارچ گونه ثبت شرکتهای باربری در اردکان جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت پایانه های حمل و نقل شهرستان اردکان با اشاره به وظایف خطیر این سازمان در حمل و نقل مسافر و بار، ایمنی جاده ها و ... بر لزوم آموزش حرفه ای رانندگان و آگاهی بخشی در زمینه حق و حقوق قانونی مردم تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه با رشد صنعتی اردکان، میزان حمل بار این شهرستان افزایش چشمگیری یافته و به نسبت تقاضا نیز برای ایجاد شرکتهای باربری رشد داشته است، افزود: مردم اردکان که در مسیر توسعه صنعتی و شکوفایی اقتصادی، برخی کژیها و آثار نامطلوب آن را تحمل می کنند باید در اولویت بهره مندی از آثار این توسعه چه به صورت اجرای پروژه های بزرگ و تحول زا و چه به صورت ایجاد شرکتهای بهره بردار قرار گیرند.

وی با انتقاد از نحوه رتبه بندی اردکان برای ایجاد شرکتهای حمل و نقلی، بر اصلاح این روند تاکید کرد و بیان داشت: مسئولان باید از هر اقدامی که بازتاب منفی در بین مردم دارد اجتناب کنند.

تابش از مسئولان خواست تا روند ثبت قارچ گونه شرکتهای باربری در چند وقت اخیر را که پشت آن سودجویی برای یک عده و محروم ماندن همشهریان واجد شرایط از مشارکت در این امر است را بررسی کنند.

تابش تاکید کرد: اعمال محدودیت و یا وادادگی در امور که باعث سوء استفاده و ایجاد رانت برای عده ای و تضییع حقوق مردم شود، مخالفم و قطعا این موضوع پیگیری می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان یزد نیز در این جلسه به ترسیم وضعیت حمل و نقل استان در بخشهای مختلف پرداخت و با بیان اینکه در حال حاضر 159 شرکت حمل و نقل باربری و 42 شرکت مسافربری در سطح استان فعالیت می کنند، به ارائه گزارشی از چگونگی فعالیت این سازمان در خصوص وضعیت ایمنی جاده ها،آموزش رانندگان، تاسیس شرکتها و.... پرداخت.

محمدرضا بشیری بر پیگیری این سازمان برای رسیدگی به وضعیت حمل و نقل و شرکتهای باربری شهرستان اردکان به منظور رفع دغدغه های مسئولان این شهرستان تاکید کرد.

فرماندار اردکان نیز با تشریح مجموعه اقدامات صورت گرفته برای آماده کردن مکانی برای راه اندازی مرکز پایانه های باربری شهرستان، از نحوه صدور مجوز برای شرکتهای باربری در محدوده شهرستان اردکان توسط سازمان حمل و نقل استان انتقاد و بر رسیدگی به این موضوع تا حصول نتیجه تاکید کرد.

در این نشست مقرر شد با تشکیل کمیته ای و بررسی دقیق موضوع موارد لازم ازجمله تغییر رتبه بندی شهرستان برای حل مشکل از طریق وزارت راه و شهرسازی به نماینده مردم اردکان گزارش شود.

در چند ماه اخیر ثبت قارچ گونه شرکتهای باربری در شهرستان اردکان که عمدتا از سوی افراد غیر بومی اردکان صورت گرفته باعث بازتابهای منفی در بین مردم شده بود که این جلسه در همین راستا تشکیل شد.