کارخانه تعمیر لوکوموتیو بافق توسعه می یابد

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مصوب شدن توسعه کارخانه تعمیرات لوکوموتیو بافق همچنین ضرورت وجود این کارخانه و اختصاص اعتبار برای ایستگاه راه آهن در این شهرستان، شایعات مربوط به انتقال این کارخانه به سیرجان در دیدار با مدیرعامل راه آهن کشور مطرح و از طرف وی تکذیب شد.

وی افزود: با توجه به سابقه زیاد راه آهن در بافق و اشتغال زیاد ایجاد شده توسط این بخش، نه تنها جابه جایی آن به صلاح منطقه نیست بلکه باید زمینه توسعه آن را نیز فراهم آورد.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس یادآور شد: با توجه به اینکه بافق محل مناسبی برای وجود این کارخانه است، توسعه آن در اولویت قرار دارد ولی با توجه به سیاستهای دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی، این کار باید توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت بپذیرد.

وی افزود: راه آهن کشور در این زمینه آمادگی خود را برای واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به میزان لازم برای حضور سرمایه گذاران اعلام کرده است.