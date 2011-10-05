به گزارش خبرنگار مهر، تیم فول کونگ فو مردان ابرکوه در سبک آرتا کابر که به عنوان نماینده استان یزد در مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی استان تهران با یک تیم شش نفره شرکت کرده بود با کسب دو مدال به کار خود پایان داد.

در پایان این مسابقات علی سلمانی زاده در رده نوجوانان مقام دوم و مدال نقره را از آن خود کرد و در رده سنی جوانان محمدرضا جهانی پور مقام سوم و مدال برنز این رقابتها را از آن خود کرد.

مربیگری و سرپرستی این تیم به عهده محمدعلی کارگر و سید یحیی موسویان بود.

بانوان کونگ‌فو کار ابرکوه نیز در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

یک مدال نقره و دو مدال برنز حاصل کار بانوان کونگ فو کار ابرکوه در مسابقات فول کونگ فو قهرمانی کشور بود.

در مسابقات فول کونگ فو بانوان قهرمانی کشور که به میزبانی تهران برگزار شد، تیم ابرکوه به نمایندگی از استان یزد در این رقابتها شرکت کرد.

در این دوره از مسابقات فاطمه برزگر موفق شد با غلبه بر حریفان خود بر سکوی نایب قهرمانی بایستد و گردن آویز نقره را از آن خود کند.

زهرا آتشی و مژگان اکرمی زاده دیگر کونگ فو کاران ابرکوه نیز در این مسابقات موفق به کسب مدال برنز شدند.

جام اخلاق این مسابقات نیز به تیم استان یزد رسید.

مسابقات فول کونگ فو بانوان قهرمانی کشور با حضور 42 تیم از 28 استان کشور برگزار شد.