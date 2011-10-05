کارایی بازیکنان تیم فجر از نظر فنی خوب است

علی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از بازیکنان این تیم رضایت دارد، گفت: در این 9 بازی تیم مقاومت بازیهای قابل قبولی داشته است.

وی با اشاره به بازی آینده این تیم مقابل سایپا اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت بازیکنان تیم مقاومت برای بازی با سایپا مناسب است و بعد از بازی مقابل فولاد تمرینات پیگیری و به صورت مداوم انجام شده است.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز ادامه داد: در بازیهای گذشته دو بازیکن مصدوم داشته ایم اما برای بازی آینده بهبود یافته اند.

کلانتری تاکید کرد: این تیم به دنبال کسب سه امتیاز بازی است.