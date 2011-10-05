به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بختیار با اعلام پرداخت 130 هزار میلیارد ریال از بدهی های وزارت نیرو، گفت: جزئیات این بدهی ها جهت انجام مراحل بعدی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با اشاره به دو مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص تعیین تکلیف و پرداخت 130 هزار میلیارد ریال از مطالبات شبکه بانکی کشور و پیمانکاران صنعت آب و برق از وزارت نیرو، اظهار داشت: براساس یکی از مصوبه های هیئت وزیران، بدهی های شرکت های توانیر، آب منطقه ای، برق منطقه ای، آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران، سازمان توسعه برق ایران و مدیریت منابع آب ایران شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی تا سقف 70 هزار میلیارد ریال به بانک ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب بدهی دولت انتقال یافته است.

بختیار با اشاره به مصوبه دیگر هیئت وزیران برای تسویه و تهاتر بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق تا سقف 60 هزار میلیارد ریال، گفت: براساس این مصوبه، اختیار هیئت وزیران در امور اجرایی موضوع بند (33) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در سقف 10 هزار میلیارد ریال و نیز جزء (الف) بند (35) قانون بودجه سال 1390 کل کشور و تایید بدهی های موضوع بندهای یادشده به وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری تفویض می شود.

به گفته وی، به دولت اجازه داده شده است بدهی شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های ملی و استانی و نیز فروشندگان برق بخش خصوصی را از محل سهام دولت و شرکت های دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرف های قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی های طرح های نیمه تمام و پایان یافته، حداکثر تا سقف 50 هزار میلیارد ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیئت عالی واگذاری پس از واریز به حساب خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر کند.