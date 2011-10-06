ایران میزبان بزرگترین رویداد آبی جهان در هفته پایانی مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و دومین نشست سالانه کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی در هفته پایانی مهرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

بر پایه این گزارش، این اجلاس برای نخستین بار همزمان با بیست و یکمین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی و هشتمین کنگره بین المللی آبیاری میکرو برگزار می شود. تاکنون همزمانی اجلاس و2 کنگره یاد شده در هیچ کشوری اتفاق نیفتاده است و امسال برای نخستین بار میزبانی این 3 رویداد بزرگ توسط یک کشور، در ایران محقق خواهد شد.

سید اسدالله اسدالهی، گفت: جمهوری اسلامی ایران در هفته پایانی مهرماه سال جاری، میزبان بزرگترین رویداد آبی جهان است. در اجلاس و کنگره های یاد شده یکهزار و 100 نفر متخصص داخلی و خارجی از 60 کشور جهان حضور خواهند یافت.

دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران با بیان اینکه 106 کشور عضو کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی هستند، اظهار داشت: دبیرخانه این کمیسیون در دهلی نو (هندوستان) قرار دارد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا، بیان داشت: از میهمان های ویژه این اجلاس می توان به رئیس شورای جهانی آب، نماینده بانک جهانی، نماینده بانک توسعه، نماینده ویژه فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) و 6 وزیر از کشورهای مختلف جهان اشاره کرد.