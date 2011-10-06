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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

اسدالهی اعلام کرد:

ایران میزبان بزرگترین رویداد آبی جهان در هفته پایانی مهرماه

ایران میزبان بزرگترین رویداد آبی جهان در هفته پایانی مهرماه

دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران از برگزاری بزرگترین رویداد آبی جهان در ایران طی هفته پایانی مهر ماه سال جاری با حضور نمایندگانی از 60 کشور جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و دومین نشست سالانه کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی در هفته پایانی مهرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

بر پایه این گزارش، این اجلاس برای نخستین بار همزمان با بیست و یکمین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی و هشتمین کنگره بین المللی آبیاری میکرو برگزار می شود. تاکنون همزمانی اجلاس و2 کنگره یاد شده در هیچ کشوری اتفاق نیفتاده است و امسال برای نخستین بار میزبانی این 3 رویداد بزرگ توسط یک کشور، در ایران محقق خواهد شد.

سید اسدالله اسدالهی، گفت: جمهوری اسلامی ایران در هفته پایانی مهرماه سال جاری، میزبان بزرگترین رویداد آبی جهان است. در اجلاس و کنگره های یاد شده یکهزار و 100 نفر متخصص داخلی و خارجی از 60 کشور جهان حضور خواهند یافت.

دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران با بیان اینکه 106 کشور عضو کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی هستند، اظهار داشت: دبیرخانه این کمیسیون در دهلی نو (هندوستان) قرار دارد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا، بیان داشت: از میهمان های ویژه این اجلاس می توان به رئیس شورای جهانی آب، نماینده بانک جهانی، نماینده بانک توسعه، نماینده ویژه فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) و 6 وزیر از کشورهای مختلف جهان اشاره کرد.

کد مطلب 1425547

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