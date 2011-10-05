جهاد دانشگاهی می تواند پیشرفت استان قزوین را تسریع کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی عصر چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید جهاد دانشگاهی استان قزوین اظهارداشت: جهاد دانشگاهی با ظرفیت خوبی که دارد می تواند نقش موثر و مفیدی در تسریع روند توسعه استان ایفا کند.

درافشانی خدمات چهاد دانشگاهی را قابل توجه و مهم دانست و یادآورشد: بسیاری از فناوریهای نوین و موفقیتهای علمی امروز کشور محصول تلاش جهادگران دانشگاهی است.



معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار قزوین با اشاره به ظرفیتهای این نهاد در بخش آموزش تصریح کرد: از این امکانات و تجربیات برای آموزش کارکنان دولت و افزایش توان تخصصی آنها باید استفاده بهینه کرد.

امیر دیزانی رئیس جهاد دانشگاهی استان قزوین هم در این مراسم با اشاره به دستاورد‌های جهاد دانشگاهی گفت: فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در جهاد دانشگاهی باید شناسه و پیوست فرهنگی داشته باشد.



دیزانی بیان کرد: جهاد دانشگاهی از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است و در مسئله جنگ نرم می تواند موثر و کارآمد وارد صحنه شود.

دیزانی با اشاره به برنامه های جهاد دانشگاهی قزوین تصریح کرد: منطقه ای شدن خبرگزاری ایسنا، راه اندازی رسمی خبرگزاری ایکنا در استان، اجرایی شدن طرح تربیتی، آموزشی و فرهنگی با همکاری فرمانده ارشد نظامی سپاه استان و آموزش و پرورش، استقرار انتشارات تخصصی دانشگاهی در سرای سعدالسلطنه و دهها برنامه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی از جمله برنامه های این مرکز است.

عبداله شفیعی سرپرست سابق جهاد دانشگاهی استان قزوین هم از فعالیتها و اقدامات انجام شده گزارشی ارایه کرد.