گردهمایی ائمه جمعه مدارس جنوب کرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشمند رئیسی با اشاره به برپایی نماز جماعت در مدارس افزود: اولین گردهمایی ائمه جماعات مدارس جنوب استان کرمان با حضور امام جمعه جیرفت، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و فرماندار جیرفت در سالن نمونه دولتی ابرار برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام اصغر عسکری امام جمعه جیرفت با بیان این مطلب که نماز سیره بندگی خداوند است، افزود: اولین برنامه صالحان برپایی نماز است چراکه اقامه نماز و تسبیح اللهی، هماهنگی خلقت آفرینش را به دنبال دارد.

وی اظهار داشت: اگر کسی نماز نخواند خودبینی، کبر و غرور را در خود ایجاد کرده است و در زندگی دنیا با ناکامی، شکست و اضطراب روبرو خواهد شد.

امام جمعه جیرفت گفت: نماز ذکر اللهی است و ذکر اللهی هم باعث آرامش روح و روان انسان می شود و در این جا است که باید به نماز به عنوان بالاترین ذکر اللهی پناه برد، چراکه به گفته بزرگان دین اسلام نماز بزرگترین پشتوانه مسلمانان است.

وی با بیان این مطلب که انبیاء اللهی در راه سعادت بشر قدم گذاشتند، گفت: انسان ها با هدایت انبیاء به سعادتمندی می رسند همه انبیاء برای هدایت بشریت برای رسیدن به کمال و رستگاری مشترک بودند و انسان ها را به سوی خدا پرستی و اقامه نماز دعوت می کردند.

در ادامه حجت الاسلام احمدیوسفی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی جیرفت با بیان این مطلب که امیدواریم جوانان ما برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت ائمه اطهار(ع) را الگوی خود قرار دهند،‌ خطاب به ائمه جماعات گفت: نماز را با آرامش و به دور از طولانی شدن، اقامه کنید زیرا طولانی شدن نماز دانش آموزان را خسته کرده و باعث می شود تا آنها از نماز زده شوند.

وی از نماز به عنوان صف بندگی و یارگیری انقلاب تعبیر کرد و اظهار داشت: بسیاری از یاران انقلاب از همین صفوف نماز بیدار می شوند و بر برپایی هر چه با شکوهتر برگزار کردن نماز جماعت در مدارس تأکید کرد.