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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۷

نخست وزیر سابق لیبی:

قذافی تا سرحد مرگ می جنگند

قذافی تا سرحد مرگ می جنگند

نخست وزیر رژیم قذافی از حضور رهبر مخلوع این کشور در لیبی و نبرد تا آخرین رمق با مخالفانش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "البغدادی علی المحمودی" گفت: به نظر من معمر قذافی هنوز در لیبی است و کشور را ترک نکرده، زیرا بر حسب شناختی که من از وی دارم تا آخرین رمق سلاح بر زمین نمی گذارد.

وی افزود: آماده ام با شورای انتقالی لیبی همکاری کنم البته این به شرطی است که حکم جلب من لغو گردد و حملات رسانه ای که در راستای تخریب وجهه من انجام می گیرد پایان پذیرد.

البغدادی المحمودی بیان کرد: از قذافی بیزار بودم و نقش من تامین غذای مردم لیبی هنگام بحران بوده و نقش نظامی نداشته ام.

شایان ذکر است که البغدادی المحمودی در زندانی در تونس به سر می برد و مقامات جدید تونس سرگرم بررسی درخواست شورای انتقالی برای تحویل آن به لیبی هستند.

کد مطلب 1425555

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