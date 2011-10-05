لزوم توجه به مسائل فرهنگی در مس کرمان/ جذب هواداران در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نصرالله گنجعلیخانی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بر انجام اقدامات فرهنگی و اخلاقی در برنامه کاری خود تأکید دارد، گفت: با تمام توان در این راستا تلاش خواهد کرد.

وی افزود: تقویت حوزه فرهنگی و اطلاع رسانی باشگاه و انتظام بخشی سیستم اداری نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان رعایت صرفه جویی در هزینه ها و نظارت دقیق بر این امر را از دیگر برنامه های خود اعلام کرد و گفت: امور رفاهی کارکنان باشگاه و انگیزه بخشی بیشتر به آنان نیز با استفاده از مکانیزمهای مختلف دنبال می شود.

گنجعلیخانی با اشاره به نقش هواداران در کسب موفقیت های باشگاه، گفت: از این ظرفیت مهم و نهفته نیز نمی توان غفلت کرد و به همین منظور ساماندهی بهتراین امر و جلب حمایت بیشتر هواداران و رعایت بیشترمسایل فرهنگی و اخلاقی در بین آنان نیز از دیگر برنامه های باشگاه است.

وی تاکید کرد: باشگاه فرهنگی ورزشی مس متعلق به عموم مردم است و برای رسیدن به خواست مردم از نظرات، انتقادات و پیشنهادات آنان نهایت استفاده به عمل خواهد آمد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به نقش ورزشکاران در عرصه فرهنگ و اخلاق در جامعه، گفت: وظیفه ورزشکار حرفه ای تنها کسب مدال و نتیجه نیست بلکه باید به عنوان الگوی کامل اخلاق و مروج فرهنگ اسلامی نیز در خدمت جامعه باشد.

حجت الاسلام علی توکلی افزود: ورزش در زندگی به عنوان یک نیاز فردی و اجتماعی محسوب می شود و زندگی صنعتی و ماشینی بر ضرورت توجه بیشتر به این نیاز افزوده است.

وی تأکید کرد: ورزشکار حرفه ای به لحاظ تعلق به تیم و جامعه ورزشی باید نسبت به رعایت باید و نبایدهای مختلفی اهتمام کنند.

وی افزود: نوع پوشش، رفتار، مراودات و مصاحبه های ورزشکاران حرفه ای همواره مورد توجه اقشار خاصی در جامعه است و از این حیث ورزشکاران خواسته و ناخواسته مروج الگوهای رفتاری هستند.

حجت الاسلام توکلی رفتارهای تیمی را مبین فرهنگ آن تیم دانست و تصریح کرد: هواداران نیز در این راستا نقش مهمی برعهده دارند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: یکی از ملاکهای ارزشگذاری جامعه به تیمهای ورزشی، رعایت شئون و اخلاقیات توسط هواداران آن تیمها است و مسئولین باشگاهها باید به این امر توجه کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه بداخلاقی هایی در بعضی از مسابقات فوتبال توسط هواداران و بازیکنان مشاهده می شود، گفت: مسایل فرهنگی و اخلاقی باید هم طراز مسایل ورزشی در دستور کار مسئولین باشگاهها قرار گیرد.

وی گفت: تیمهای ورزشی اگر در خدمت ترویج اخلاق و جوانمردی باشند، می توان از آنها بعنوان بستر رشد و توسعه کارهای فرهنگی و فرهنگ سازی استفاده کرد.

حجت الاسلام توکلی با اشاره به این که فضای ورزشگاهها تنها جای انجام تبلیغات تجاری نیست، تأکید کرد: بخشی از این ظرفیت باید در خدمت نشر ارزشها و تبلیغ فرهنگ دینی با استفاده از شیوه های مناسب قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه انجام ورزش و تمرینات ورزشی باید در مکان مشخص و با رعایت عفت و حیای عمومی باشد از بدپوششی بعضی از ورزشکاران در محیطهای عمومی انتقاد کرد و گفت: این امر نوعی لاابالی گری نسبت به حقوق عمومی و برگرفته از القائات فرهنگ غربی است و باید مسئولین ورزشی نسبت به ساماندهی آن اقدام کنند.



