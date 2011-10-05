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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۵

گنجعلیخانی:

لزوم توجه به مسائل فرهنگی در مس کرمان/ جذب هواداران در اولویت قرار دارد

لزوم توجه به مسائل فرهنگی در مس کرمان/ جذب هواداران در اولویت قرار دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مس کرمان با اشاره به لزوم توجه بیشتر به مسائل فرهنگی در باشگاه مس کرمان گفت: برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی دقیق در دستور کار باشگاه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نصرالله گنجعلیخانی در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بر انجام اقدامات فرهنگی و اخلاقی در برنامه کاری خود تأکید دارد، گفت: با تمام توان در این راستا تلاش خواهد کرد.

وی افزود: تقویت حوزه فرهنگی و اطلاع رسانی باشگاه و انتظام بخشی سیستم اداری نیز در دستور کار قرار دارد.
 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مس کرمان رعایت صرفه جویی در هزینه ها و نظارت دقیق بر این امر را از دیگر برنامه های خود اعلام کرد و گفت: امور رفاهی کارکنان باشگاه و انگیزه بخشی بیشتر به آنان نیز با استفاده از مکانیزمهای مختلف دنبال می شود.
 
گنجعلیخانی با اشاره به نقش هواداران در کسب موفقیت های باشگاه، گفت: از این ظرفیت مهم و نهفته نیز نمی توان غفلت کرد و به همین منظور ساماندهی بهتراین امر و جلب حمایت بیشتر هواداران و رعایت بیشترمسایل فرهنگی و اخلاقی در بین آنان نیز از دیگر برنامه های باشگاه است.
 
وی تاکید کرد: باشگاه فرهنگی ورزشی مس متعلق به عموم مردم است و برای رسیدن به خواست مردم از نظرات، انتقادات و پیشنهادات آنان نهایت استفاده به عمل خواهد آمد.
 
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به نقش ورزشکاران در عرصه فرهنگ و اخلاق در جامعه، گفت: وظیفه ورزشکار حرفه ای تنها کسب مدال و نتیجه نیست بلکه باید به عنوان الگوی کامل اخلاق و مروج فرهنگ اسلامی نیز در خدمت جامعه باشد.
 
حجت الاسلام علی توکلی افزود: ورزش در زندگی به عنوان یک نیاز فردی و اجتماعی محسوب می شود و زندگی صنعتی و ماشینی بر ضرورت توجه بیشتر به این نیاز افزوده است.
 
وی تأکید کرد: ورزشکار حرفه ای به لحاظ تعلق به تیم و جامعه ورزشی باید نسبت به رعایت باید و نبایدهای مختلفی اهتمام کنند.
 
وی افزود: نوع پوشش، رفتار، مراودات و مصاحبه های ورزشکاران حرفه ای همواره مورد توجه اقشار خاصی در جامعه است و از این حیث ورزشکاران خواسته و ناخواسته مروج الگوهای رفتاری هستند.
 
حجت الاسلام توکلی رفتارهای تیمی را مبین فرهنگ آن تیم دانست و تصریح کرد: هواداران نیز در این راستا نقش مهمی برعهده دارند.
 
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: یکی از ملاکهای ارزشگذاری جامعه به تیمهای ورزشی، رعایت شئون و اخلاقیات توسط هواداران آن تیمها است و مسئولین باشگاهها باید به این امر توجه کنند.
 
وی با ابراز تاسف از اینکه بداخلاقی هایی در بعضی از مسابقات فوتبال توسط هواداران و بازیکنان مشاهده می شود، گفت: مسایل فرهنگی و اخلاقی باید هم طراز مسایل ورزشی در دستور کار مسئولین باشگاهها قرار گیرد.
 
وی گفت: تیمهای ورزشی اگر در خدمت ترویج اخلاق و جوانمردی باشند، می توان از آنها بعنوان بستر رشد و توسعه کارهای فرهنگی و فرهنگ سازی استفاده کرد.
 
حجت الاسلام توکلی با اشاره به این که فضای ورزشگاهها تنها جای انجام تبلیغات تجاری نیست، تأکید کرد: بخشی از این ظرفیت باید در خدمت نشر ارزشها و تبلیغ فرهنگ دینی با استفاده از شیوه های مناسب قرار گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه انجام ورزش و تمرینات ورزشی باید در مکان مشخص و با رعایت عفت و حیای عمومی باشد از بدپوششی بعضی از ورزشکاران در محیطهای عمومی انتقاد کرد و گفت: این امر نوعی لاابالی گری نسبت به حقوق عمومی و برگرفته از القائات فرهنگ غربی است و باید مسئولین ورزشی نسبت به ساماندهی آن اقدام کنند.

 
کد مطلب 1425556

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