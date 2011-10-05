برنامه ریزی برای احیای تالابهای فارس آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عطارزاده عصر چهارشنبه در حاشیه کلنگزنی و افتتاح چند طرح آب رسانی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از دغدغه های ما در بحثهای مربوط به آبهای استان فارس بخش تالابهاست که در این راستا برنامه ریزیهای مختلفی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه تالابهای استان فارس تنها به دلیل خشکسالی چندین ساله گذشته خشک شده اند، تصریح کرد: طی چهار سال گذشته شاهد خشکسالیهای پی در پی در این استان بودیم و این نوع تغییرات آب و هوایی مهمترین دلیل خشک شدن تالابهای استان فارس است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت آب رسانی به نقاط دور افتاده در استانها، یادآور شد: خدمات رسانی به تمامی مردم کشور یک اولویت است که در این راستا وزارت نیرو خدمات خود را به دورترین نقاط کشور نیز ارسال کرده اما در بخش مربوط به آب تعدادی از روستاهای استان فارس نیز هستند که بحث آبرسانی به آنها به تازگی آغاز شده است.

عطارزاده تاکید کرد: روستاهایی که در استان فارس فاقد آب آشامیدنی بهداشتی باشند اندک است اما برای این تعداد روستا نیز طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته طرح های اولیه ارائه شده و در بسیاری از این روستاها پروژه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه فعالیت دولت به تنهایی مشکل آب را برطرف نمی کند، گفت: در تمامی زمینه ها حضور و مشارکت مردمی نقطه موفقیت است و در بحث مربوط به آب نیز باید با مشارکت مردم به فکر ارائه راه های مختلف جهت مصرف بهینه از آب باشیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب وآبفا تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید همکاری مناسب خود را با طرح های مربوط به آبرسانی توسعه دهند زیرا نمایندگان مردم به راحتی می توانند ما را در اجرا و اعتبارت پروژه ها همراهی و کمک کنند.

طرح تکمیلی آبرسانی به آباده و انتقال آب به شهر سورمق و روستا های مسیر با اعتباری بالغ بر هفت هزار و 500 میلیون ریال کلنگزنی شد.