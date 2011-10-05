باشگاه مس نیاز به همراهی هواداران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه صنعت مس کرمان در پی شکستهای پی در پی تیم فوتبال مس کرمان و نارضایتی هواداران و انتشار مطالبی در رسانه ها، هواداران این تیم را دعوت به حمایت بیشتر بازیکنان و دوری از حاشیه سازی کرد.

در این اطلاعیه آمده است که باشگاه مس نیازمند همدلی و مشارکت و همراهی تمامی طرفداران واقعی است.

مدیرعامل باشگاه مس با تاکید بر اینکه از اصحاب رسانه انتظار می رود اخبار و اطلاعات درست را تنها از طریق وب سایت رسمی باشگاه مس دریافت کنند تصریح کرده است طی تمرینات هفته گذشته این تیم هیچ گونه درگیری بین بازیکنان مس کرمان به وجود نیامده است.

نصرالله گنجعلیخانی گفته است که درج چنین اخباری به مثابه نشر اکاذیب بوده و ضمن مشوش کردن ذهن هواداران عزیز موجب بروز حاشیه نیز می شود و این در شرایطی است که باشگاه نیازمند همدلی و مشارکت و همراهی تمامی طرفداران واقعی است و در صورت ادامه این روند و رفتار رافت و عطوفت فعلی در مورد حاشیه سازان اجرا نخواهد شد و موضوع قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قضایی است.





