ده نفره نمي شديم استقلال را مي برديم

عباس دارابي سرپرست تيم فوتبال سايپا تهران با بيان مطلب فوق به خبرنگار " مهر" افزود : هر دوتيم در اين مسابقه بازي خوب و يكدستي را به نمايش گذاشتند و همانطور كه ديديد تيم ما چندين موقعيت خوب گلزني را بر اثر بي دقتي از دست داد وگرنه پيروزي مقابل استقلال دور از دسترس نبود ضمن اينكه در اين مسابقه ما چند بازيكن كليدي خود نظير حسين معمار، مسعود شجاعي و حسين كاظمي را دراختيار نداشتيم و نتوانستيم با تمام قوا در ميدان حاظر شويم اما با تمام اين اوصاف بازيكنان جانشين از جان مايه گذاشتند تا تيم مشكلي نداشته باشد.

وي در مورد اخراج هاشمي نسب از بازي نيز اظهار داشت : هاشمي نسب هيچگاه خطايي برروي بازيكن حريف انجام نداد و اين مساله را به داور هم متذكر شد اما به هر حال نظر داور براي همه قابل احترام است و ديديد كه هم هاشمي نسب و هم مديريت باشگاه دراين زمينه خويشتن داري كردند.

دارابي تاكيد كرد : داور هم به عنوان يك انسان به طورحتم دچار اشتباهاتي مي شود اما بايد توجه كرد كه اين اشتباهات تداوم نداشته باشد و با برنامه ريزي و رفع نقايص به دنبال جبران اشتباهات باشيم .