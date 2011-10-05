به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش کشوری در این رابطه اظهار داشت: آتوسا رحمتی، سمیه مرادی نژاد، فاطمه موسوی، عباس آتشی، عفت نظری، غلام رضا احمدی نیا، فاطمه بیرانوند، مجید عزیزی و محمد تقی عزیزیان در رشته شعر و مریم میرزایی بسطامی و محمد تقی عزیزیان در بخش داستان کوتاه به مرحله پایانی این جشنواره راه یافتند.

وی ادامه داد: بخش پایانی این جشنواره از تاریخ 16 تا 19 مهر ماه سال جاری با حضور منتخبان از سایر استانها در شهرستان ایلام با عنوان "مهد پایداری" برگزار خواهد شد.

مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری لرستان یادآور شد: دعوت از این تعداد شرکت کننده از استان لرستان نسبت به ادوار گذشته این جشنواره از لحاظ کمی قابل توجه بوده است.

مسئولان مرکز آفرینشهای ادبی در نشست خبری جشنواره یاد شده استان لرستان در کنار تهران و سمنان به عنوان استان هایی که آمار بیشترین شرکت کننده در جشنواره را به خود اختصاص داده اند، معرفی شده است.