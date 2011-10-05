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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

خانه صنایع دستی کرمان افتتاح شد

خانه صنایع دستی کرمان افتتاح شد

کرمان - خبرگزاری مهر: خانه صنایع دستی استان کرمان در راستای توسعه و ترویج صنایع دستی در کرمان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه در حاشیه سمینار روشهای نوین آموزش در صنایع دستی ضمن مراسمی با حضور معاون توسعه‌ مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان و مدیر کل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خانه صنایع دستی کرمان افتتاح شد.

در این مراسم هادی ایرانمنش، سرپرست میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گفت: به منظور آموزش علاقمندان به صنایع دستی این مرکز دایر شده است.

وی گفت: همچنین نگارخانه ای نیز برای ارائه و عرضه محصولات صنایع دستی کرمان راه اندازی شده است.

خانه صنایع دستی کرمان در ابتدای خیابان شهید بهشتی کرمان دایر است.
کد مطلب 1425563

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