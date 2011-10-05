توسعه صنایع دستی از مهمترین زمینه های اشتغالزایی در کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه‌مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان ظهر چهارشنبه در سمینار روشهای نوین آموزش در صنایع دستی با اشاره به اهمیت صنایع دستی کشور گفت: باتوسعه صنایع دستی می توان بدون تهدید طبیعت اشتغالزائی کرد.

وی افزود: با احداث کارخانه‌ها طبیعت و محیط زیست مورد تهدید قرار می‌گیرند اما با رونق صنایع دستی می‌توان بدون تهدید طبیعت به اشتغال‌زایی پرداخت.



مهرشاد با بیان این‌که آموزش در حوزه‌ هنر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: 260 رشته‌ صنایع دستی در کشور وجود دارد که 60 رشته‌ آن در استان کرمان است.



وی با بیان اینکه بعضی از رشته‌های صنایع دستی استان نیمه فعال هستند، گفت: برخی از روش‌های آموزشی مستلزم بازنگری هستند و باید رشته‌های نیمه فعال را نیز فعال کرد.



مهرشاد افزود: فراهم کردن زمینه برای آسایش روانی افراد، به وسیله‌ اشتغال میسر و رونق صنایع دستی باعث اشتغال‌زایی می‌شود.



وی با بیان اینکه از طریق توسعه‌ صنایع دستی می‌توان فرهنگ اسلامی و ایرانی را ترویج داد، گفت: برخی از صنایع دستی در حال منسوخ شدن هستند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت.



مهرشاد با اشاره به اینکه امکان توسعه‌ صنایع دستی در هر فضایی وجود دارد، گفت: توسعه‌ صنایع دستی ابزار پیچیده‌ای ندارد و تحریم‌ها نیز نمی‌تواند بر آن تاثیر بگذارد.



وی اظهار داشت: در سال گذشته 60 هزار نفر در سطح استان در رشته‌های مختلف صنایع دستی آموزش دیده‌اند و ما باید به دنبال این باشیم که صنایع دستی ‌را مطابق با فرهنگمان توسعه دهیم.



رشته‌های پته‌دوزی، گلیم شیریکی پیچ و ترمه‌بافی از جمله رشته‌های صنایع دستی استان کرمان محسوب می‌شوند که به ثبت ملی رسیده‌اند و در حال حاضر مراحل ثبت بین‌المللی را از طریق سازمان یونسکو برای ثبت ملی طی می‌کنند.

