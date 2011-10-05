به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت تخم مرغ که اعتراض مردم را به دنبال داشت، جلسات و پیگیریهای لازم در این زمینه صورت گرفت.

وی ادامه داد: در راستای رفاه حال مصرف کنندگان که یکی از برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت است، قیمت تخم مرغ در استان هشت درصد کاهش داشت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان یادآور شد: مصرف کنندگان در صورت مشاهده تخلفات و گرانفروشی مراتب را به شماره 124 اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن به شکایات رسیدگی شود.