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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۹

استاندار کرمان:

همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کرمان برگزار می شود

همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: اسماعیل نجار از برگزاری همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در پردیس ماهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نجار با اشاره به برگزاری همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در پردیس ماهان گفت: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف در راستای تحقق عملی منویات امام خامنه ای برگزار می شود.

استاندار کرمان با اشاره به فرا رسیدن زمان برگزاری همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف در کرمان گفت: همه ما موظفیم در جهت تحقق عملی فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری گام برداریم و برگزاری این همایش اقدام موثری در این زمینه است.

وی با قدردانی از تلاش همه دست اندرکاران و برگزارکنندگان این همایش گفت حضور مدیران و کارشناسان در این همایش و استفاده از مقالات و برنامه های ارائه شده می تواند پیش زمینه مناسبی را برای آنان فراهم سازد.

نجار تصریح کرد: استان کرمان نهایت دقت و برنامه ریزی لازم را در سال جهاداقتصادی به کارگرفته است و همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف مسیر روشنی را مشخص می سازد.

همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف 16 و17 آبان ماه در مجموعه پردیس ماهان واقع در انتهای هفت باغ برگزار می شود.

کد مطلب 1425569

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