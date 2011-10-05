همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نجار با اشاره به برگزاری همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در پردیس ماهان گفت: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف در راستای تحقق عملی منویات امام خامنه ای برگزار می شود.

استاندار کرمان با اشاره به فرا رسیدن زمان برگزاری همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف در کرمان گفت: همه ما موظفیم در جهت تحقق عملی فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری گام برداریم و برگزاری این همایش اقدام موثری در این زمینه است.

وی با قدردانی از تلاش همه دست اندرکاران و برگزارکنندگان این همایش گفت حضور مدیران و کارشناسان در این همایش و استفاده از مقالات و برنامه های ارائه شده می تواند پیش زمینه مناسبی را برای آنان فراهم سازد.

نجار تصریح کرد: استان کرمان نهایت دقت و برنامه ریزی لازم را در سال جهاداقتصادی به کارگرفته است و همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف مسیر روشنی را مشخص می سازد.

همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف 16 و17 آبان ماه در مجموعه پردیس ماهان واقع در انتهای هفت باغ برگزار می شود.