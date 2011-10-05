295 واحد متخلف لرستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: در اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها و بازگشایی مدارس در سال جاری، بازرسان سازمان برعملکرد واحدهای صنفی و صنعتی نظارت و تاکنون یک هزار و931واحد را مورد بازرسی قرار داده اند.

وی بیان داشت: این واحدها شامل مواد لبنی، پروتئینی، غلات، حبوبات، شیرینی جات، نهاده های دامی، مصالح ساختمانی، خدمات عمومی، پوشاک، کیف و کفش، دفترچه های دانش آموزی و لوازم التحریر بودند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان یادآور شد: از این تعداد واحد های مورد بازرسی 295 واحد متخلف شناسایی و پرونده آنها برای صدور حکم به مبلغ 125میلیون و 648 هزار ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

بیرانوند گفت: در این طرح گزارشهای مردمی ثبت و با متخلفین برخورد می شود.