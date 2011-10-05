اعتصاب سراسری در یونان/ درگیری پلیس با معترضان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یونان برای چندمین بار طی ماههای گذشته شاهد اعتصاب سراسری و تظاهرات خشونت بار بود. امروز چهارشنبه هزاران نفر از کارکنان بخش های خدماتی اعتصاب سراسری 24 ساعته ای را در اعتراض به بازخرید حدود 30 هزار نفر از همقطاران خود اعلام کردند.

همزمان با این اعتصاب که به تعطیلی بیمارستانها، مراکز اداری و مالی، بخش های حمل و نقل عمومی و مراکز آموزشی انجامید، بیش از 16 هزار نفر از معترضان خشمگین به خیابان های آتن آمدند.

این افراد با تجمع در مقابل مراکز دولتی خواستار توقف طرح ریاضت اقتصادی "گئورگ پاپاندرو" نخست وزیر شدند. در ادامه این راهپیمایی، دخالت نیروهای پلیس برای پراکندن معترضان به خشونت و زد و خورد بین آنها و پلیس انجامید.

همچنین حدود 10 هزار نفر از مخالفان دولت یونان با تجمع در خیابانهای سالونیکی دومین شهر بزرگ یونان، تسلیم شدن دولت پاپاندرو در مقابل خواسته های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به بهانه کمک مالی به این کشور را به باد انتقاد گرفتند.

گفتنی است اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا، پیش شرط کمکهای مالی به یونان را اجرای قاطعانه سیاستهای ریاضت طلبانه توسط دولت این کشور اعلام کرده اند.