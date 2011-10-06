اولین کارت بازرگانی هوشمند توسط اتاق زنجان صادر شد

علی یگانه فرد در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: ویژگی اصلی کارتهای بازرگانی که به صورت هوشمند صادر می گردد این است که کارت بازرگانی هوشمند می تواند در کنار سایر سیستمهای مبادلاتی الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای فن آوری اطلاعات به شمار آید و گمرکات، بانکها و سازمانهای دولتی می توانند از آن بهره مند شوند.

وی هدف اصلی از هوشمند کردن صدور کارتهای بازرگانی را تسهیل در دریافت کارت بازرگانی و عضویت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دانست و اظهار داشت: این اقدام به صدور کارت بازرگانی و عضویت بدون حضور فیزیکی افراد در ادارات منجر می شود و اشخاص تنها با ارائه درخواست و مشخصات از طریق سایت اتاق خواهند توانست کارت خود را درب منزل دریافت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان جلوگیری از تخلف و تقلب به وسیله افراد سود جو که با انجام فرآیند صدور کارت الکترونیکی بسیاری از این موارد حذف خواهند شد و از سوی دیگر صدور گواهی مبداء، تسهیل در ارائه خدمات بازرگانی از دیگر ویژگی های این کارت است.

یگانه فرد افزود: با توجه به مشکل دار بودن کارتهای فعلی فرآیند جدید می تواند علاوه بر بر طرف کردن نمود اشکالات موجود منجر به بالا بردن سرعت صدور کارت شود.

وی یکپارچه کردن ارائه خدمات بازرگانی را از دیگر ویژگی های اصلی صدور کارت هوشمند یاد کرد که در آینده می تواند کمک شایانی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.

