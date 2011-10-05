مسابقات بین المللی تنیس روی میز در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز یادواره شهدای ورزشکار و سه هزار شهید استان قزوین عصر چهارشنبه با حضور رئیس فدراسیون تنیس روی میز کشور، احمد عجم استاندار و ورزشکاران در مجموعه ورزشی الغدیر قزوین آغاز شد.

در این رقابتها تنیس بازان شش تیم خارجی سوئد، بلاروس، عراق، جمهوری آذربایجان، اوکراین و قزاقستان همراه با هفت تیم داخلی از امروز به مدت سه روز در سالن پینگ پنگ مجموعه ورزشی غدیر قزوین با یکدیگر به رقابت می پردازند.



این مسابقات در دو رده سنی نوجوانان و جوانان و در سه بخش تیمی، انفرادی و دوبل (دو نفره) برگزار می شود.

در بخش نوجوانان این مسابقات، هشت تیم در چهار گروه الف و ب به رقابت می پردازند که تیمهای عراق الف، شیشه قزوین، جمهوری آذربایجان الف و نیرومحرکه و در گروه الف و تیمهای جهاد کشاورزی، عراق ب، جمهوری آذربایجان ب و هیئت تنیس روی میز استان قزوین در گروه ب قرار گرفته اند.

در رقابتهای بخش جوانان نیز هشت تیم در قالب دو گروه به مصاف هم می روند که موسسه مالی اعتباری مهر، سوئد، عراق ب و موسسه مالی اعتباری انصار تیم های گروه الف و بلاروس، شهرداری قزوین، عراق الف و جمهوری آذربایجان نیز تیم های گروه ب را تشکیل داده اند.

مراسم افتتاحیه این مسابقات دقایقی قبل با حضور مسئولان ارشد استان، رئیس فدراسیون تنیس روی میز و جامعه ورزش استان با رژه تیمهای شرکت کننده برگزار شد.