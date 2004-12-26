شهردار تهران با ساكنان منطقه 20 ملاقات مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، شهروندان ساكن در منطقه 20 تهران براي طرح مشكلات خود و ملاقات با شهردار تهران مي توانند در روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري به روابط عمومي شهرداري منطقه 20 واقع در شهر ري، ميدان شهر ري جنب دادسرا، ساختمان شهرداري منطقه 20 مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

بنابراين گزارش ملاقات عمومي شهردار تهران در روز پنج شنبه هفته جاري لزوما مختص ساكنان منطقه 20 خواهد بود و تنها شهرونداني مي توانند در اين برنامه حضور پيدا كنند كه طي روزهاي اعلام شده به روابط عمومي شهرداري منطقه خود مراجعه كرده باشند.

شايان ذكر است طبق روال معمول، ساير شهروندان مي توانند مشكلات خود را از طريق شماره 137 دفتر ارتباطات مردمي اداره كل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران منعكس سازند.