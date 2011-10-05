پافشاری ترکها در همراهی کردن با غرب علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های ترکیه به نقل از "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور از ناخرسندی آنکارا از وتوی قطعنامه شورای امنیت توسط روسیه و چین خبر دادند.

خبرگزاری آناتولی در این رابطه اعلام کرد ترکیه بدون توجه به نتیجه به دست آمده در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات یکجانبه خود علیه حکومت "بشار اسد" را در دستور کار قرار می دهد.

بر این اساس اردوغان تاکید کرده با وجود ناتوانی شورای امنیت از تصمیم گیری در این مورد، ترکیه به همراه اتحادیه اروپا تحریم های یکجانبه ای را علیه دمشق اعمال خواهد کرد.

ترکیه در حال حاضر صادرات ادوات نظامی به سوریه را ممنوع کرده است و انتظار می رود در روزهای آینده مفاد اقدامات تحریمی خود علیه این کشور را اعلام کند.

گفتنی است دولت ترکیه از روزهای نخست اعتراضات در چند شهر کوچک سوریه ضمن پشتیبانی از معترضان به انجام برخی اقدامات حمایتی نظیر برپایی اردوگاه آوارگان در مرز خود با سوریه و برگزاری نشستهایی با حضور مخالفان دمشق مبادرت کرده است.