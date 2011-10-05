برنامه پیشگیری از تنبلی چشم در لرستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آزادی در حاشیه جلسه ای که به همین منظور در محل ستاد بهزیستی با حضور کارشناسان ستادی و کارشناسان شهرستانهای استان برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه اعلام آمادگی همه شهرستانها برای اجرای برنامه طرح پیشگیری از تنبلی چشم بوده است.

وی افزود همزمان با سراسر کشور در استان لرستان هر سال اول آبان ماه طرح پیشگیری از تنبلی چشم آغاز می شود.

کارشناس مسئول طرح پیشگیری از تنبلی چشم بهزیستی استان لرستان تصریح کرد: در مورد اجرای بهتر برنامه در سال جاری و همچنین در مورد مشکلات، چالشها و راهکارهای جدید در این جلسه بحث و تبادل نظر شد.

آزادی ادامه داد: در پایان این جلسه تمامی شهرستانها آمادگی خود را برای اجرای هر چه بهتر و دستیابی به درصد پوشش بالای گروه هدف اعلام کردند.