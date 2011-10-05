نبردهای خیابانی در سرت / غیرنظامیان همچنان قربانی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع وابسته به انقلابیون اعلام کردند هم اکنون بر بیش از نیمی از شهر سرت مسلط هستند و ظرف روزهای آینده تمام این شهر را به تصرف خود در می آورند.

این در حالی است که درگیریهای شدیدی میان انقلابیون و گردانهای قذافی در این شهر در جریان است و نبردها به شکل خیابانی است که دهها نفر از انقلابیون به وسیله تک تیراندازان قذافی بر فراز ساختمانهای بلند کشته و زخمی شده اند.

از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل از طرفین درگیر در لیبی خواست که سلامت و امنیت غیرنظامیان را مورد توجه قرار دهند و شرایط را برای امداد رسانی به سرت فراهم آورند.

در گزارش این سازمان آمده است : غیرنظامیان موجود در شهر با توجه به ادامه درگیریها و قطع امداد رسانی غذایی و پزشکی و نبود سوخت و آب در معرض تهدید قرار دارند.

این در حالی است که فرار ساکنان سرت ادامه دارد و کارکنان بیمارستان ابن سینا از مرگ بسیاری از بیماران به علت نبود تجهیزات بیمارستانی خبر داده اند.