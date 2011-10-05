تیم ملی فوتبال ایران برابر فلسطین به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 19:30 دقیقه امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران و در دیداری تدارکاتی برابر فلسطین قرار گرفت که در پایان نیمه اول با تنها گل دقیقه 45 محمد قاضی به پیروزی رسید.

در نیمه اول علیرضا حقیقی، مازیار زارع، پژمان منتظری، احسان حاجی صفی، حسین ماهینی، جواد نکونام، علی کریمی، محمد قاضی، میلاد میداودی، محمدرضا خلعتبری و آندرانیک تیموریان در ترکیب اصلی تیم ملی فوتبال کشورمان قرار گرفتند که نکته قابل توجه ان کنار گذاشتن مهدی رحمتی از ترکیب اصلی تیم پس از مدتها بود تا این بازیکن استراحت کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در نیمه اول حملات زیادی روی دروازه حریف نه چندان مطرح خود انجام داد و نزدیک به 10 کرنر به دست آورد و موقعیت های زیادی برای گلزنی داشت اما دفاع چند لایه فلسطینی ها اجازه باز شدن دروازه آنها را نداد.