کلاهبرداران سکه های تقلبی در الیگودرز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لیریایی در این رابطه اظهار داشت: در پی مراجعه یک نفر به ماموران آگاهی الیگودرز مبنی بر اینکه در تاریخ پنجم مهر ماه سال جاری مبلغ 30 میلیون تومان از وی بابت خرید مقدار دو کیلو و500 گرم سکه تقلبی توسط افراد ناشناس کلاهبرداری شده، ماموران پلیس بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات گسترده و همه جانبه و کارهای اطلاعاتی در نهایت هر دو نفر کلاهبردار را دستگیر کردند.

سرهنگ لیریایی تصریح کرد: متهمان پس از تحقیقات پلیسی به جرم خود معترف و در این رابطه مقدار دو کیلو و 500 گرم سکه تقلبی به تعداد هزار و 800 قطعه را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز لرستان افزود: متهمان با پرونده تشکیل شده راهی مراجع قضایی شدند.