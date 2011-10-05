  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۳۰

سرهنگ لیریایی:

کلاهبرداران سکه های تقلبی در الیگودرز دستگیر شدند

کلاهبرداران سکه های تقلبی در الیگودرز دستگیر شدند

الیگودرز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز لرستان از دستگیری دو نفر کلاهبردار سکه تقلبی و کشف تعداد یک هزار و 800 قطعه سکه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لیریایی در این رابطه اظهار داشت: در پی مراجعه یک نفر به ماموران آگاهی الیگودرز مبنی بر اینکه در تاریخ پنجم مهر ماه سال جاری مبلغ 30 میلیون تومان از وی بابت خرید مقدار دو کیلو و500 گرم سکه تقلبی توسط افراد ناشناس کلاهبرداری شده، ماموران پلیس بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات گسترده و همه جانبه و کارهای اطلاعاتی در نهایت هر دو نفر کلاهبردار را دستگیر کردند.

سرهنگ لیریایی تصریح کرد: متهمان پس از تحقیقات پلیسی به جرم خود معترف و در این رابطه مقدار دو کیلو و 500 گرم سکه تقلبی به تعداد هزار و 800 قطعه را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز لرستان افزود: متهمان با پرونده تشکیل شده راهی مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 1425588

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها